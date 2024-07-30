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APP翻出「真．日記連載」未完待續！一票人瘋朝聖：超好笑

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前在雲端發票APP中，意外發現工程師的更新日記，而內容並非版本升級後的功能清單或修正內容，而是抒發個人心情與生活紀錄，這「真．日記連載」戳笑大票人，紛紛洗版直呼「好瘋好愛」、「超好笑」。

網友日前在Threads分享截圖，只見雲端發票APP的新功能介紹中，寫得是「工程師的更新日記」，上面提到他是40歲的伊森，接著透露他減肥的心路歷程，包括去年12月報名武嶺的單車賽，還用5個月時間，從93公斤減到84公斤，更在結尾表示「未完待續」。

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翻開過去的「版本紀錄」可見，一開始上面與一般APP無異，是註記優化與修正內容，直到8個月前，才開始變成工程師更版日記，而內容也從官方公告慢慢變得像個人雜記，彷彿把用戶當朋友，傾訴內心想法與分享日常生活。

▲APP驚現「真．日記連載」未完待續。（圖／翻攝自雲端發票APP）

▲工程師的更新日記。（圖／翻攝自雲端發票APP，下同）

對此，網友們不禁笑回，「上班前看這個好快樂、好舒壓」、「是不是上班沒人跟工程師聊天，實在是偏可愛那邊」、「對，已經默默觀察很久了，有時候蠻短，有時候很長，非常可愛」、「超級荒謬」、「叫你寫更新日記，不是個人日記XD」。

還有不少人特地朝聖，並將所有連載的日記全看完，「伊森的雲端日記」、「我願意為了看工程師的日記而下載這個APP」、「好好笑，剛剛特別去把前幾篇也看完了」、「衝著有趣的工程師，下載了」。

▲APP驚現「真．日記連載」未完待續。（圖／翻攝自雲端發票APP）

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