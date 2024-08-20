才剛認證試飛！波音777X「關鍵結構出現裂縫」　立即停飛查原因

▲波音一架777X飛機在試飛後發現關鍵結構部件出現裂縫。（圖／翻攝自波音官網）

記者葉睿涵／編譯

美國波音公司上周進行777X客機的首次試飛，不料飛行中卻意外發現關鍵結構部件疑似出現裂縫，導致相關機型的飛行測試被緊急暫停。

據彭博社報導，波音證實公司在一次試飛後的例行維修中，發現一架777-9飛機的推力連桿損壞，零件未能依設計運作。隨後，波音決定更換引擎支架，並計劃在查明問題原因、修復後恢復飛行測試。

報導稱，疑似出現裂縫的是發動機和機體之間的關鍵結構部件。目前波音已將情況通報給美國聯邦航空總署（FAA）與客戶，並對其他777X試飛機隊展開檢查，以確定其他飛機是否有類似問題。

奇異公司（General Electric）表示，GE9X渦輪扇發動機是世上迄今最大、最強的商用噴氣發動機，而檢查也顯示波音777X的發動機並沒有問題。波音公司正在盡力解決引擎問題，希望能夠盡快恢復777X的飛行測試，並完成認證和交付。據悉，波音有540架新飛機訂單，計劃於2025年開始交付。

波音公司在延遲約5年後，今年7月終於在FAA的監管下，迎來首次認證飛行測試。如今，波音在試飛中發現新問題，無疑對其製造和安全紀錄帶來了新的壓力。加拿大分析師赫伯特（Ken Herbert）指出，停飛可能會導致777X專案面臨漫長的審批過程，並進一步將相關機型的交付時間推遲至2026年。