離奇巧合！「英國比爾蓋茲」沉船失蹤　詐欺案共同被告車禍亡

▲英國科技業大亨林奇19日搭乘的遊艇在義大利外海沉沒，義大利展開搜救。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

英國富豪林奇（Michael Lynch）有「英國比爾蓋茲」之稱，但他與妻女等人搭乘的豪華遊艇在19日在義大利外海沉沒，父女倆至今下落不明。林奇這次出海是為了慶祝詐欺審判無罪，然而巧合的是，同案被告、林奇前公司的財務副總裁張伯倫（Stephen Chamberlain）17日出車禍身亡。

張伯倫律師Gary Lincenberg於19日向CNN透露，張伯倫17日當天外出跑步期間，被汽車撞上身亡。依據先前消息，此案肇事駕駛是一名49歲女性，儘管警方聲明並未提及張伯倫的姓名，但稱一名50多歲男子17日上午被車輛撞到送醫，傷勢嚴重。

張伯倫與林奇在同一件詐欺審判都被列為被告，檢方指控兩人2011年以110億美元出售旗下軟體公司Autonomy給電腦大廠惠普（Hewlett-Packard），涉嫌詐欺哄抬價格，兩人均面臨15項指控，分別是1項共謀罪與14項電匯欺詐罪。不過到了今年6月，舊金山陪審團認定無罪。

張伯倫發生車禍的2天後，林奇搭乘的豪華遊艇19日在義大利外海遇上強烈風暴翻覆沉沒，已知15人獲救、1人死亡，至今6人失蹤，包括林奇、摩根士丹利國際公司董事長布魯默（Jonathan Bloomer）等人生死不明。

▼ 英國科技業大亨林奇至今生死不明。圖為他今年3月26日抵達舊金山聯邦法院。（圖／達志影像／美聯社）