　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登哭了！民主黨全代會感性告別　喊「我愛美國」力挺賀錦麗

▲▼民主黨全國代表大會,拜登告別演講。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登19日在民主黨全國代表大會發表告別演講。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國民主黨在當地19日晚間舉行全國代表大會（DNC），現任總統拜登也登台發表了長達1小時的演講，回顧自己總統任期內的重要成就，對副總統賀錦麗與其競選搭檔華茲表示強烈支持，並呼籲人們擊敗破壞民主的川普，投票給賀錦麗。

綜合CNN等外媒報導，一個月前，拜登還是民主黨的總統候選人，但隨著黨內反對聲浪加劇，拜登於7月22日宣布不再尋求連任，並在民主黨全國代表大會上發表告別演說，將2024年總統候選人的火炬傳給副總統賀錦麗。

拜登全代會上傳承賀錦麗　告別演講前感性落淚

▲▼民主黨全國代表大會,拜登告別演講。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登上台後感性落淚。（圖／達志影像／美聯社）

8月19日，拜登上台時，受到了全場的熱烈鼓掌，賀錦麗夫婦及民主黨副總統候選人華茲（Tim Waltz）也站起身，與人群一起鼓掌，而拜登則在台上擁抱妻女後，用紙巾輕輕拭去眼淚，盡顯其對政治生涯結束的不捨。

▲▼民主黨全國代表大會,拜登告別演講。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登的妻子和家人都來到現場支持。（圖／達志影像／美聯社）

在演說中，拜登首先向他的家人表達了感謝，表示「家庭是我們的開始、過程和重點，我愛你們所有人，我愛美國」，引起人群激動鼓掌，高舉「我們愛喬」的標語，拍手高喊「謝謝喬，我們愛喬」。現場的氣氛在此時嗨到最高點，支持者們也在拜登詢問「你準備好投票給賀錦麗和華茲了嗎」時，大聲回應表示同意。

▲▼民主黨全國代表大會,拜登告別演講。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼拜登演講時，現場支持者舉滿了「謝謝喬」、「我們愛喬」的標語。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼民主黨全國代表大會,拜登告別演講。（圖／達志影像／美聯社）

轟川普是民主破壞者　拜登重提「國會山莊騷亂」：勝選才愛國

隨後，拜登將話題轉向他4年前上任時，川普支持者在2021年1月6日造成的「國會山莊騷亂」。他暗諷川普道，「我在總統就職典禮上舉起右手，向你們和上帝宣誓，維護、保護和捍衛憲法時，身後的國會大廈卻剛被暴徒佔領。我當時就從心底知道，美國沒有暴力的立足之地，你不能只在獲勝時才說你愛你的國家。」

拜登在競選期間，多次將對手川普描繪成對民主的威脅，並將其作為他所在政黨的主要政綱。在19日的演講中，拜登也強調，「民主必須受到保護，我們正為美國的靈魂而戰」，而他也將川普擔任總統的日子形容為「嚴寒」，並聲稱「現在夏天已經到來，冬天已經過去。民主得以倖存，民主得以實現，民主必須獲勝。」

▲▼川粉2021年1月6日攻入美國國會。（圖／路透）

▲拜登重提川粉2021年1月6日攻入國會，造成混亂的舊事。（圖／路透）

拜登回顧任內成就　抨擊川普「4年沒建任何東西」

接著，拜登回顧了他的政府在其任期內所取得的成就，列數自己曾帶領美國走出新冠大流行、從經濟危機走向強勁經濟、創造數百萬個就業機會、縮小種族貧富差距、讓更多美國人享受醫療保險、降低處方藥價格、在半導體領域競爭晶片，並通過一項全面的基礎設施法案。

拜登長期將兩黨基建法案視為他任內的主要成就之一，並在演講中抨擊川普「從未建造過任何該死的東西」，質疑「如果沒有世上最好的基礎設施，我們怎麼能擁有全球最強大的經濟？川普承諾他在任內4年每周都會進行基礎建設，但他什麼都沒做。」

▲▼民主黨全國代表大會,拜登告別演講。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登列舉自己在任期內的重要成就，抨擊川普「什麼都沒建設」，下同。（圖／達志影像／美聯社）

拒絕暴力！拜登籲「禁槍」：美國被槍殺的兒童全球最多

拜登還講述了他重建中產階級這個國家脊梁的承諾，吹捧自己通過的法案「對紅州（親共和黨州）的作用比對藍州（親民主黨州）的作用更大。」隨後，拜登將話題轉向了共和黨在槍枝問題上的立場，表示「美國被槍殺的兒童比其他任何地方都多，這就是為什麼我和賀錦麗為通過槍枝管制法感到自豪的原因，現在是禁止攻擊性武器的時候了。」

與此同時，拜登強調，「身為你們的總統，我決心讓美國前進，而不是倒退。我反對仇恨、暴力及其一切形式，致力於讓所有人和平共處，並讓這個在多樣性中繁榮發展的國家，不妖魔化任何人，不讓任何人被排擠，成為一個我們引以為傲的國家。」

▲▼民主黨全國代表大會,拜登告別演講。（圖／達志影像／美聯社）

正面回應加薩議題　拜登：抗議者說的有道理

在代表大會現場中，拜登政府對加薩戰爭的激烈討論也在持續，現場約有3、4名抗議者舉著寫著「停止武裝以色列」的橫幅。場館很快就關閉了相關區域的燈，並將抗議者送出場外。不過，拜登也正面回應了相關問題。

他表示，抗議者的訴求「相當有道理」，「加薩平民經歷了很多苦難，雙方都有很多無辜者被殺害，我的國務卿正日以繼夜地工作，以防止更廣泛的戰爭，讓人質得以重返家園，並為加薩提供人道主義醫療和糧食援助。」

▲▼民主黨全國代表大會,拜登告別演講。（圖／達志影像／美聯社）

▲現場有抗議者為加薩平民發聲。（圖／達志影像／美聯社）

拜登：選擇賀錦麗是生涯最好決定　她將為美國留下印記

在人群持續向拜登表示感謝之時，拜登也不忘將焦點還給賀錦麗，提醒人們也要「謝謝賀錦麗」。他強調，賀錦麗最新公佈的經濟政策中，將重點放在了住房政策上，「他們將建造300萬套新房，為首次購房者提供2.5萬美元的首付援助，讓人們更有能力購買房子。」

拜登表示，選擇賀錦麗作為他2020年的競選搭檔是「我整個職業生涯中最好的決定」。他指出，他與賀錦麗在合作中已成為「親密的朋友」，「她將成為一名偉大的總統。像我們許多最好的總統一樣，她也擔任過副總統，因此她將成為一位歷史性總統，為美國的未來留下自己的印記，而我也將成為賀錦麗和華茲競選活動中最好的支持者。」

▲▼民主黨全國代表大會,拜登告別演講。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登表示，選賀錦麗當副手是他最好的決定，呼籲人們投票給賀錦麗。（圖／達志影像／美聯社）

感性告別政壇　拜登「給了美國最好的」：我沒生氣退選

演講最後，拜登感性說道，「能擔任總統是我一生的榮幸，我熱愛這份工作，但我更愛我的國家。雖然我在職業生涯中犯了很多錯，但我將自己全心全意地奉獻給了國家。美國，我給了你最好的」，並呼籲選民「擊敗川普，選擇賀錦麗和華茲」。

拜登強調，「有傳言稱，我對所有告訴我應該下台的人感到憤怒，但我必須告訴你們，這不是真的。我更愛我的國家，我們需要維護國家的民主。我們必須在2020年拯救民主，也必須在2024年再次拯救民主。美國是一個充滿可能性的國家，我懇求你們盡自己的一份力量讓美國保持下去。」

ET快訊
快訊／玖壹壹健志宣布當爸了！
獨／知名日商前高管　遭爆玩弄台女5年
恐怖畫面曝！CO2白瀑布狂洩　工人秒昏迷
快訊／雨彈升級　13縣市豪大雨特報
快訊／送醫增至17人！　罰30萬勒令停工
快訊／大雷雨轟4地　國家警報響
6年前斷言柯文哲66歲空亡！　網湧入朝聖
為一把剪刀！新千歲機場200多航班延誤　4萬旅客受影響

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

民主黨金主逆風警告！賀錦麗民調「沒那麼樂觀」　搖擺州競爭激烈

波音787空中急墜50傷　美國FAA下令檢查駕駛座椅

海邊搭訕16歲少女！　誘騙「躺上充氣床」性侵得逞

才剛認證試飛！波音777X「關鍵結構出現裂縫」　立即停飛查原因

川普17歲孫女「入選名校球隊」　助選爆紅！發文：感謝我爺爺

遺失剪刀找到了！新千歲機場200多航班延誤　4萬旅客受影響

菲律賓女市長遭疑是中國間諜　出境後逃往星馬、印尼

拜登哭了！民主黨全代會感性告別　喊「我愛美國」力挺賀錦麗

希拉蕊挺賀錦麗　喊話選民打破天花板「讓女性掌白宮」

首爾「熱帶夜」超過一個月破紀錄　南韓218萬隻魚熱死

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

胡瓜酸謝忻阿翔玩投懷送抱　談兒子沒知名度：孫鵬羨慕

26歲美女乩童關公上身　霸氣騎馬遶境帥呆眾人

拍美食影片門牙突掉落　正妹錯愕傻眼：怎麼辦

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

李洋憂身材變形摸肚「大家督促我」　林郁婷高EQ回應川普：包容不同聲音

【怎麼這麼晚回來？】 一回家就看到貓貓在等門 哀怨完開蹭～

車開到一半車標飛走！直接到報廢廠買一塊XD

戴資穎擂台單挑林郁婷！　拳后「螃蟹拳」被反制笑翻

東豐快工人遭壓4hrs尋獲！巨量鋼筋倒塌奪命　營建商封路不給拍

民主黨金主逆風警告！賀錦麗民調「沒那麼樂觀」　搖擺州競爭激烈

波音787空中急墜50傷　美國FAA下令檢查駕駛座椅

海邊搭訕16歲少女！　誘騙「躺上充氣床」性侵得逞

才剛認證試飛！波音777X「關鍵結構出現裂縫」　立即停飛查原因

川普17歲孫女「入選名校球隊」　助選爆紅！發文：感謝我爺爺

遺失剪刀找到了！新千歲機場200多航班延誤　4萬旅客受影響

菲律賓女市長遭疑是中國間諜　出境後逃往星馬、印尼

拜登哭了！民主黨全代會感性告別　喊「我愛美國」力挺賀錦麗

希拉蕊挺賀錦麗　喊話選民打破天花板「讓女性掌白宮」

首爾「熱帶夜」超過一個月破紀錄　南韓218萬隻魚熱死

審計揭露中國地方政府財政造假　虛報收入超過百億

「文創股長」進駐台灣文博會！引進日本學生最愛IP　百貨接力快閃

佳格食品打造永續行動生態系　邀請你一起共創狀態很好的台灣

快訊／新北國家警報大響！警戒區曝　雷雨狂炸4縣市

快訊／玖壹壹健志宣布當爸了！　Mia超音波照曝光

振興國旅？他逆風曝「觀光客不來更開心」：讓花蓮好好休息2年吧

孫安佐嗆台灣難進步1原因！　「有問題的永遠是人」：法律再嚴有用嗎

國一南向313.8公里台南新市段枕木落車道　造成4車追撞1傷

端木正與助理灌帳給時樂、尼奧紀錄曝光　黃珊珊：很清楚是誰key的

廣三SOGO電影院復活！「王牌映画」8／21開幕　限定5元門票開搶

超兇女店員「細肩帶上班」慘被報警檢舉！眾人怒：比20年前還封建

國際熱門新聞

即／北韓士兵「跨越分界線」投誠　南韓證實

河口湖「富士山黑幕」要拆了

清潔員「拔出一根人骨」　意外發現疑屋主失蹤10年母親

剪刀遺失害日本機場大亂　200多航班延誤

「超級藍月」今年首度亮相！　NASA：距地球最近位置

Fed首度降息市場憂「賣股避風頭」　7次歷史經驗一次看

AMD收購ZT Systems　挑戰輝達地位

大馬女師遭「裸身肢解」　只找到頭顱身體

「英國比爾蓋茲」出事！　豪華遊艇沉沒西西里島外海

遠古海蠍身長2.74公尺　滅絕成謎團

英企業家地中海失蹤　遊艇遇風暴沉沒

只差1個號碼中大獎　男隔天再買同彩券中千萬

醉男打空服員一巴掌引發大戰　飛機迫降

女醫遭多人姦殺　她爆恐怖細節：體內有150ml精液

更多熱門

相關新聞

藍觀選團與美聯邦議員交流　深談科技、經貿、文化

藍觀選團與美聯邦議員交流　深談科技、經貿、文化

國民黨觀選團昨抵達美國，出席在芝加哥舉行的民主黨全國黨代表大會。稍早台灣時間20日凌晨、芝加哥時間19日中午，我國駐美代表處於芝加哥主辦歡迎茶會，許多美方參眾議員與會。國民黨觀選團成員於會中與美國會議員們針對台美關係深化、科技經貿往來、文化產業交流，進行深入的討論與互動。

希拉蕊挺賀錦麗　喊話「讓女性掌白宮」

希拉蕊挺賀錦麗　喊話「讓女性掌白宮」

美民主黨新黨綱首納「對台6保證」　范雲：對台海和平有極大幫助

美民主黨新黨綱首納「對台6保證」　范雲：對台海和平有極大幫助

離奇巧合！英富商沉船失聯　共同被告亡

離奇巧合！英富商沉船失聯　共同被告亡

只差1個號碼中大獎　男隔天再買同彩券中千萬

只差1個號碼中大獎　男隔天再買同彩券中千萬

關鍵字：

美國北美要聞2024美國總統大選民主黨賀錦麗拜登

讀者迴響

熱門新聞

上班族卡忠孝橋！「生意奇才」直接賣早餐

即／送醫畫面曝！彰化海龍離岸風電傷者增至14人

快訊／快改道！　忠孝橋「拖板車撞斷護欄」全線封閉

孫德榮要領養「19歲反骨成員」！3億遺產全給他

即／苗栗28歲人妻被擄原因曝　4綁匪討債全數落網

即／28歲人妻當街被擄關嘉義！警先逮1嫌逼放人

前體育主播爆AI女神李珠珢「跟台灣球隊談好了」

2公司股票恐變壁紙！交不出財報遭公告停止買賣

即／彰化海龍離岸風電CO2外洩　9人送醫

鋼樑砸毀忠孝橋！聯結車駕駛遭上銬移送畫面曝

即／高虹安貪污北檢提上訴　建請不要給王郁文緩刑

快訊／忠孝橋聯結車撞破護欄！驚悚瞬間曝光

爸離婚淪街友　要求兒月付2萬養到掛

高雄嬤「+9斗笠」插進汽車後保桿　超狂畫面曝光

鋼樑要運往台北雙子星　聯結車超載10公噸下場慘了

更多

最夯影音

更多

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

胡瓜酸謝忻阿翔玩投懷送抱　談兒子沒知名度：孫鵬羨慕

26歲美女乩童關公上身　霸氣騎馬遶境帥呆眾人

拍美食影片門牙突掉落　正妹錯愕傻眼：怎麼辦

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面