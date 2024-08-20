拜登哭了！民主黨全代會感性告別　喊「我愛美國」力挺賀錦麗

▲拜登19日在民主黨全國代表大會發表告別演講。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國民主黨在當地19日晚間舉行全國代表大會（DNC），現任總統拜登也登台發表了長達1小時的演講，回顧自己總統任期內的重要成就，對副總統賀錦麗與其競選搭檔華茲表示強烈支持，並呼籲人們擊敗破壞民主的川普，投票給賀錦麗。

綜合CNN等外媒報導，一個月前，拜登還是民主黨的總統候選人，但隨著黨內反對聲浪加劇，拜登於7月22日宣布不再尋求連任，並在民主黨全國代表大會上發表告別演說，將2024年總統候選人的火炬傳給副總統賀錦麗。

拜登全代會上傳承賀錦麗 告別演講前感性落淚

▲拜登上台後感性落淚。（圖／達志影像／美聯社）

8月19日，拜登上台時，受到了全場的熱烈鼓掌，賀錦麗夫婦及民主黨副總統候選人華茲（Tim Waltz）也站起身，與人群一起鼓掌，而拜登則在台上擁抱妻女後，用紙巾輕輕拭去眼淚，盡顯其對政治生涯結束的不捨。

▲拜登的妻子和家人都來到現場支持。（圖／達志影像／美聯社）

在演說中，拜登首先向他的家人表達了感謝，表示「家庭是我們的開始、過程和重點，我愛你們所有人，我愛美國」，引起人群激動鼓掌，高舉「我們愛喬」的標語，拍手高喊「謝謝喬，我們愛喬」。現場的氣氛在此時嗨到最高點，支持者們也在拜登詢問「你準備好投票給賀錦麗和華茲了嗎」時，大聲回應表示同意。

▲▼拜登演講時，現場支持者舉滿了「謝謝喬」、「我們愛喬」的標語。（圖／達志影像／美聯社）

轟川普是民主破壞者 拜登重提「國會山莊騷亂」：勝選才愛國

隨後，拜登將話題轉向他4年前上任時，川普支持者在2021年1月6日造成的「國會山莊騷亂」。他暗諷川普道，「我在總統就職典禮上舉起右手，向你們和上帝宣誓，維護、保護和捍衛憲法時，身後的國會大廈卻剛被暴徒佔領。我當時就從心底知道，美國沒有暴力的立足之地，你不能只在獲勝時才說你愛你的國家。」

拜登在競選期間，多次將對手川普描繪成對民主的威脅，並將其作為他所在政黨的主要政綱。在19日的演講中，拜登也強調，「民主必須受到保護，我們正為美國的靈魂而戰」，而他也將川普擔任總統的日子形容為「嚴寒」，並聲稱「現在夏天已經到來，冬天已經過去。民主得以倖存，民主得以實現，民主必須獲勝。」

▲拜登重提川粉2021年1月6日攻入國會，造成混亂的舊事。（圖／路透）

拜登回顧任內成就 抨擊川普「4年沒建任何東西」

接著，拜登回顧了他的政府在其任期內所取得的成就，列數自己曾帶領美國走出新冠大流行、從經濟危機走向強勁經濟、創造數百萬個就業機會、縮小種族貧富差距、讓更多美國人享受醫療保險、降低處方藥價格、在半導體領域競爭晶片，並通過一項全面的基礎設施法案。

拜登長期將兩黨基建法案視為他任內的主要成就之一，並在演講中抨擊川普「從未建造過任何該死的東西」，質疑「如果沒有世上最好的基礎設施，我們怎麼能擁有全球最強大的經濟？川普承諾他在任內4年每周都會進行基礎建設，但他什麼都沒做。」

▲拜登列舉自己在任期內的重要成就，抨擊川普「什麼都沒建設」，下同。（圖／達志影像／美聯社）

拒絕暴力！拜登籲「禁槍」：美國被槍殺的兒童全球最多

拜登還講述了他重建中產階級這個國家脊梁的承諾，吹捧自己通過的法案「對紅州（親共和黨州）的作用比對藍州（親民主黨州）的作用更大。」隨後，拜登將話題轉向了共和黨在槍枝問題上的立場，表示「美國被槍殺的兒童比其他任何地方都多，這就是為什麼我和賀錦麗為通過槍枝管制法感到自豪的原因，現在是禁止攻擊性武器的時候了。」

與此同時，拜登強調，「身為你們的總統，我決心讓美國前進，而不是倒退。我反對仇恨、暴力及其一切形式，致力於讓所有人和平共處，並讓這個在多樣性中繁榮發展的國家，不妖魔化任何人，不讓任何人被排擠，成為一個我們引以為傲的國家。」

正面回應加薩議題 拜登：抗議者說的有道理

在代表大會現場中，拜登政府對加薩戰爭的激烈討論也在持續，現場約有3、4名抗議者舉著寫著「停止武裝以色列」的橫幅。場館很快就關閉了相關區域的燈，並將抗議者送出場外。不過，拜登也正面回應了相關問題。

他表示，抗議者的訴求「相當有道理」，「加薩平民經歷了很多苦難，雙方都有很多無辜者被殺害，我的國務卿正日以繼夜地工作，以防止更廣泛的戰爭，讓人質得以重返家園，並為加薩提供人道主義醫療和糧食援助。」

▲現場有抗議者為加薩平民發聲。（圖／達志影像／美聯社）

拜登：選擇賀錦麗是生涯最好決定 她將為美國留下印記

在人群持續向拜登表示感謝之時，拜登也不忘將焦點還給賀錦麗，提醒人們也要「謝謝賀錦麗」。他強調，賀錦麗最新公佈的經濟政策中，將重點放在了住房政策上，「他們將建造300萬套新房，為首次購房者提供2.5萬美元的首付援助，讓人們更有能力購買房子。」

拜登表示，選擇賀錦麗作為他2020年的競選搭檔是「我整個職業生涯中最好的決定」。他指出，他與賀錦麗在合作中已成為「親密的朋友」，「她將成為一名偉大的總統。像我們許多最好的總統一樣，她也擔任過副總統，因此她將成為一位歷史性總統，為美國的未來留下自己的印記，而我也將成為賀錦麗和華茲競選活動中最好的支持者。」

▲拜登表示，選賀錦麗當副手是他最好的決定，呼籲人們投票給賀錦麗。（圖／達志影像／美聯社）

感性告別政壇 拜登「給了美國最好的」：我沒生氣退選

演講最後，拜登感性說道，「能擔任總統是我一生的榮幸，我熱愛這份工作，但我更愛我的國家。雖然我在職業生涯中犯了很多錯，但我將自己全心全意地奉獻給了國家。美國，我給了你最好的」，並呼籲選民「擊敗川普，選擇賀錦麗和華茲」。

拜登強調，「有傳言稱，我對所有告訴我應該下台的人感到憤怒，但我必須告訴你們，這不是真的。我更愛我的國家，我們需要維護國家的民主。我們必須在2020年拯救民主，也必須在2024年再次拯救民主。美國是一個充滿可能性的國家，我懇求你們盡自己的一份力量讓美國保持下去。」