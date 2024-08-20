川普17歲孫女「入選名校球隊」　助選爆紅！發文：感謝我爺爺

▲凱伊（左）與爺爺川普（右）感情很好。（翻攝kaitrumpgolfer IG）

圖文／鏡週刊

共和黨參選人、美國前總統川普（Donald Trump）今年7月打出「孫女牌」，17歲凱伊川普（Kai Trump）在共和黨全代會上台發表演說，外型甜美、優異的談吐讓她一炮而紅，成為爺爺的「超級吸票機」。凱伊是高爾夫球好手，昨（19日）宣布將加入邁阿密大學（University of Miami）校隊打球，並特別感謝爺爺的支持。

▲凱伊7月在共和黨全代會上演說，幫爺爺助選，一砲而紅。（翻攝FOX NEWS）

凱伊致力於成為職業高爾夫球選手，昨在IG興奮宣布，將為邁阿密大學校隊效力，她發文感謝爸爸小唐納（Donald Trump Jr.）與媽媽凡妮莎（Vanessa Trump），感謝父母一路以來的支持，並特別感謝爺爺川普。凱伊從小在川普的高爾夫球俱樂部打球，她寫到：「感謝我的爺爺，讓我有機會獲得很棒的球場，以及巨大的支持。」也感謝整個家庭、教練、朋友、粉絲的支持，很開心將成為邁阿密大學的一員。

▲凱伊戴邁阿密大學的帽子，宣布將加入該校高爾夫球隊。（翻攝kaitrumpgolfer IG）

凱伊今年7月在共和黨全代會上發表近3分鐘的演說，凱伊說道，川普就像是普通的爺爺，會在我爸媽不注意的時候，偷偷給她糖果和汽水。祖孫倆經常一起比拚高爾夫球，兩人在不同隊時，爺爺會試圖影響她，但她仍會提醒爺爺「我也是川普家的人喔」，引發全場爆笑與歡呼。

▲凱伊入選邁阿密大學校隊。（翻攝kaitrumpgolfer IG）

當時川普才從槍擊案中死裡逃生，凱伊談到槍擊案說：「很多人讓我爺爺經歷了地獄，但他仍然站著。」表示媒體所報導的爺爺，與她所認識的是完全不同的人，最後她說：「爺爺，你真的是一個能鼓舞人心的人，我愛你。」強調爺爺會「讓美國再次偉大」。

▲凱伊（左）今年在川普高爾夫球俱樂部拿下女子組冠軍。（翻攝kaitrumpgolfer IG）

凱伊因為替爺爺助選爆紅，身高175公分的她熱愛打高爾夫球，IG經常分享自己打球的英姿。據報導，今年3月，凱伊在西棕櫚灘的川普高爾夫球場贏得了女子俱樂部冠軍，目前她是班傑明學校（Benjamin School）高爾夫校隊的隊長，該校是在北棕櫚灘一所著名高中，1年的學費為3萬7,000美元（約新台幣121萬2,693元），預計於2026年畢業。



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