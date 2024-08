希拉蕊挺賀錦麗　喊話選民打破天花板「讓女性掌白宮」

▲希拉蕊砲火不斷,「賀錦麗在捍衛我們的自由及安全方面永不懈怠,而川普在受審時打瞌睡」。(圖/路透)

文/中央社記者鍾佑貞華盛頓19日專電

希拉蕊2016年在總統大選一役敗給川普,當年她感性發表敗選感言,強調總有人會打破最高的天花板。她今天出席全代會為賀錦麗助陣,呼籲選民追求突破,一舉讓賀錦麗宣誓成為美國第47位總統。

8年前,希拉蕊.柯林頓(Hillary Clinton)在費城舉辦的民主黨全國代表大會獲得提名所需票數門檻,成為美國史上首位主要政黨女性總統候選人。她今天再次登上全代會講台,為民主黨首位亞非裔女性總統候選人賀錦麗與副手華茲(Tim Walz)助陣。

「我們正在撰寫美國故事的新篇章」。她一席米色套裝強勢登場,發表演說時不時被如雷的掌聲打斷。一如其他助講議員,希拉蕊先向成全大局的拜登致意,讚拜登為「民主的捍衛者」,再將話題轉到性別,希望自己與賀錦麗的母親能在現場看到今天女性的成就,「讓我們把賀錦麗送入白宮」。

希拉蕊強調賀錦麗將保障支持者最在意的墮胎權之外,也拋出共和黨總統候選人川普與賀錦麗的鮮明對比,指前者遭刑事定罪,後者曾任舊金山檢察官和加州檢察長。

希拉蕊砲火不斷,「賀錦麗在捍衛我們的自由及安全方面永不懈怠,而川普在受審時打瞌睡」。

她再把場景拉回2016年民調翻車,川普爆冷贏得白宮寶座。這對民主黨老將希拉蕊來說,絕對是羞辱的一戰,她詳述選戰的書「事發緣由」(What Happened,暫譯)處處可見敗選的沮喪。

