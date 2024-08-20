「鱈魚香絲悠遊卡」被偷吃　貓、鼠吃光整包！業者曝材質：別誤食

▲網友的悠遊卡分別被老鼠和貓咪給吃掉了。（圖／網友授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

悠遊卡公司在2022年時，推出「北海鱈魚香絲3D造型悠遊卡」，一件販售290元，吸引不少民眾購買。不過近日卻有網友發現，自己的悠遊卡被老鼠、貓咪給吃了，因此好奇「北海鱈魚香絲的悠遊卡裡面裝的是可以吃的？」對此，業者強調，這是仿真的材質，不能食用，也請民眾不要誤食。

有網友在Threads上發文表示，她將北海鱈魚香絲3D造型悠遊卡放在公司的抽屜內，不料卻被老鼠吃光，甚至連IC卡都被吃掉。因此這也讓她納悶，「北海鱈魚香絲的悠遊卡裡面裝的是可以吃的？」

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該則串文底下，又有另名網友貼出自己的悠遊卡照片，猜測「應該是真的」，因為她家的貓咪也是把悠遊卡的「包裝」咬開，吃掉了裡面的鱈魚香絲，不過好在IC卡並沒有被吃下去。

貼文曝光後，截稿前已累積101.6萬次瀏覽，掀起熱烈討論。其中還有不少網友貼出自己的造型悠遊卡，好奇裡面的內容物是不是真的食物。

經《ETtoday新聞雲》記者詢問，業者表示，該款悠遊卡內的鱈魚香絲是「仿真的材質」，不能食用，請民眾不要誤食。另外，該卡的包裝上也寫得很清楚，「吊飾非食品，請勿撕開食用」，所以還是不要去吃比較好。

此外，也有民眾的悠遊卡已經「融化」成「鱈魚香絲湯」。業者則表示，有可能是因為撕開、接觸到空氣所致，原則上只要正常使用，都可以保存很久。