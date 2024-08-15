不是浪浪！台中遭熱油燙死虎斑貓「有主人」　生前健康萌樣曝

▲台中市一隻虎斑貓疑似遭到熱油潑灑攻擊，有民眾曝光貓咪生前健康時模樣，看上去相當可愛。（圖／記者許權毅翻攝、民眾提供）



記者許權毅／台中報導

台中市梧棲區文化路近日傳出疑似虐貓事件，一隻虎斑貓被人發現疑似遭熱油潑灑，全身大面積灼傷，搶救不治。台中市動保處查出，該貓有寵物登記，今日將請飼主到案釐清案情。有愛媽曝光貓咪生前照片，未受傷的貓咪有著萌萌大眼，腳上還有白色「襪子」，讓許多民眾痛心，認為有心人為何能下得了手。

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動保處說，案發後與警方著手清查案址監視器追查兇嫌，因事涉行政刑罰，14日前往案址調查並向警方告發，警方將擴大調閱周邊監視器追查。動保處已扣留貓隻屍體，後續將進行動物法醫檢查，以釐清貓隻受傷及死亡原因。另外，經查該貓隻有寵物登記，動保處預計今（15）日請飼主到案釐清案情。

洪姓愛媽說，貓咪在12日晚上被救援，13日上午過世，傷得非常嚴重，原本以為下體有糞便，沒想到竟然是貓咪蛋蛋也遭不明物燙到融化，且下顎還有嚴重見骨傷勢。貓咪基本上是體無完膚，不知道那有多痛，為什麼會有人類下得了這種毒手。

▲▼動保處在事發後前往現場勘查，並通知警方協請調閱監視器追查。（圖／記者許權毅翻攝）



動保處昨日說，經查貓咪並非在梧棲文化路遭攻擊或虐待，而是步行到被發現點；有民眾原以為是事發地附近店家惡意攻擊，該店家昨日也出面澄清，稱遭到網友惡意中傷、誹謗，呼籲保持理性，也希望早日找到兇手。