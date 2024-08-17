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林郁婷簽名照「被開價1500元拍賣」！　網暴怒：拜託大家不要買

奧運國手連簽4小時！驚見「林郁婷簽名照」1500元拍賣　全網怒檢舉

▲新北市府15日舉辦「奧運選手簽名會」，當天狂簽逾4小時才結束。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

新北市府15日前邀請7位奧運國手出席簽名會，沒想到，竟有人將金牌拳后林郁婷的簽名照放上網路兜售，甚至開價1500元，讓網友直呼「看了好生氣」，紛紛替林郁婷叫屈。

昨（16）日有網友在某蝦皮賣場上發現一項名為「奧運拳擊金牌，台灣拳后－林郁婷簽名照」的商品，售價標上1500元。原PO指出該賣場沒有寫簽名出處，但新北市政府15日的簽名會，恰巧就是用金色的筆讓奧運選手簽名，因此網友認為可能是有心人士去排了當天的簽名會，再放到網路上販售。

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奧運國手連簽4小時！驚見「林郁婷簽名照」1500元拍賣　全網怒檢舉

▲有網友發現金牌拳后林郁婷的簽名照被開價1500元放上網路販售。（翻攝自蝦皮）

該網友也感嘆，「這場簽名會怪事可多了，讓選手坐在那邊簽名簽了4個小時，沒有限制要簽什麼（聽說有人拿結婚證書去給林郁婷簽），甚至一開始一人還簽不只一樣」，最後也稱「最可憐的是選手。另外，不管是林郁婷的，還是其他選手球員啦啦隊的，簽名都是他們給粉絲福利的美意，真的不要辜負他們了」。

貼文曝光後引發不少網友憤怒留言，「這個是要拿來供起來拜而不是賣的！拜託大家不要買！」「就知道會有這種人⋯」「已檢舉」「看了好生氣，選手那麼真誠的簽名，不是給你拿來圖利的」「這種簽名蟑螂真的很多，防不勝防」「竟然有這種近乎黃牛圖利行為的傢伙去浪費選手寶貴的時間…」。


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