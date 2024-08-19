必勝客不再「免費提供2物」　一票人震驚：蛤！這也要省

▲網友爆料必勝客近期不給免費提供辣椒粉、胡椒粉。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

購買連鎖披薩店的披薩，通常盒外都會附贈辣椒粉及胡椒粉等調味粉。然而，一名網友近日至必勝客買披薩，店家沒有自己給調味粉，在網友向店員要辣椒粉時，店員的回覆令許多網友十分震驚且憤怒。

一名網友近日在PTT上發文透露，自己當天去必勝客買披薩時，拿到披薩後就順便向店員要辣椒粉，不料，店員卻說「不提供」，並表示櫃台前有貼公告，「不會再進辣椒粉、胡椒粉，以上兩個庫存用光就沒了」。

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原PO的文章一曝光，許多網友紛紛湧入留言區，除了不少人感到震驚外，還有許多怒罵聲，「吃原味？」「之後就要賣麵糰叫客人自己烤了，神店」「蛤！這也要省」「沒粉怎麼吃」「太誇張了吧」「該拒吃了吧」「只會做一些難吃新品譁眾取寵，現在連這個都要省」。

也有網友截PTT網友們的討論至臉書「靠北必勝客」匿名發文，氣憤寫下：「辣椒粉都要省，真的把小必這品牌做爛了，以後小必的品牌印象是什麼？『就那個沒有調味包的199便宜披薩店，加減吃』。」

不過，也有網友認為，會停止供應辣椒粉的原因可能不是為了「省成本」，近期許多進口辣椒粉被驗出含有農藥及蘇丹紅超標，食安風波又緊張，一派網友推測，「是怎樣，沒有蘇丹紅，台灣廠商不會做辣粉了？」「猜測是跟最近辣椒粉新聞有關吧？不太像為了省成本啦」「因為這一批蘇丹紅，用完就沒了」。

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