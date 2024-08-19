快訊／遭爆拋棄小三「親密照網瘋傳」　李孟諺口頭請辭

記者蔡亞樺／台北報導

交通部長李孟諺被爆出疑似有地下情，PTT網友今（19日）貼出李孟諺與一名張姓女子的親密合照，該網友表示，李孟諺在榮升之後，李開始冷落女方，最終始亂終棄。對此李孟諺今（19日）回應，個人過去行為造成太太與家人的莫大困擾，下午向總統賴清德及行政院長卓榮泰口頭請辭。

▲交通部長李孟諺。（圖／記者李姿慧攝）

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網友jungwootw在PTT發文指出，2人早在李孟諺執掌台南水利局時就在一起，張女「還算是明事理的人，10年來不圖名分、不圖錢財，為李獨身，不離不棄，陪伴李在政壇一路沉浮。」

該網友說，李之前也算是對張付出真情，常帶張進出高檔餐廳，甚至在公開場合也毫不避嫌、親密合照，不過李榮升要職後開始冷落對方，誓言逐漸破功，最終始亂終棄。

該網友表示，張女心生苦楚，找到共同友人想要傾訴，全力挽回對方，卻常常被惡言中傷「當初都怪你勾引他」。該網友在文末調侃地說，前有行政院前發言人陳宗彥、現在又跑出李孟諺，李已經是比較專情。

李孟諺對此回應，針對其個人過去行為造成太太與家人的莫大困擾，以及導致社會大眾觀感不佳，他由衷表達最深歉意。

李孟諺表示，同時，他已於今日下午向賴清德總統及卓榮泰院長口頭請辭，至盼勿因其過往個人行為而影響社會大眾對於交通部同仁及行政團隊的信心。