「以球會友」！府城保齡球賽重磅登場　黃偉哲與少年擲出青春STRIKE

▲台南市警局「府城少年STRIKE ！晉級保齡球」競賽，17日在黃金保齡球館登場，由市長黃偉哲及警察局長林國清共同主持開幕典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警局2024年暑期保護青少年-青春專案第2場大型活動「府城少年STRIKE ！晉級保齡球」競賽，17日在黃金保齡球館登場，由市長黃偉哲及警察局長林國清共同主持開幕典禮。





黃偉哲市長等人，並與台南地檢署主任檢察官王聖豪及警察局各級主管以推倒球牆的焦點儀式，宣示台南市打擊危害青少年身心因子及淨化少年成長環境的決心。

現值酷暑時期，考量戶外高溫難耐，市警局延續舉辦室內活動，本次比賽是採團體積分賽方式進行，由台南市約100餘名青少年組隊參加，活動現場氣氛激昂、戰況熱烈；另活動會場旁設有宣導專區，由少年隊、婦幼隊 、交通大隊、犯罪預防科、政風室、少輔會及台南地檢署等單位，針對防制少年「涉毒、詐、幫派」、「兒少性私密影像犯罪」、「網路及交通安全」等主軸進行宣導，讓青少年朋友在揮灑青春汗水之餘，也能充實自身的法律概念。

市長黃偉哲表示，市府於每年暑期都會舉辦多項活動，希望透過多元休閒活動結合預防犯罪宣導，讓青少年學習正確的法律知識及自我保護觀念，更希望廣大市民能與政府機關攜手合作，共同營造一個適合青少年身心發展的健康環境。