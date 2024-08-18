　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市中元祭典法會黃偉哲親臨主祭　祈願風調雨順市運昌隆

▲台南市殯葬管理所18日下午於南區殯儀館景行廳前，舉行「2024年中元暨秋分祭典法會」，台南市長黃偉哲偕民政局長姜淋煌親臨現場主祭。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市殯葬管理所18日下午於南區殯儀館景行廳前，舉行「2024年中元暨秋分祭典法會」，台南市長黃偉哲偕民政局長姜淋煌親臨現場主祭。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市殯葬管理所18日下午於南區殯儀館景行廳前舉行「2024年中元暨秋分祭典法會」，台南市長黃偉哲偕民政局長姜淋煌親臨現場主祭，與台南市兩大葬儀商業同業公會代表、市議員林美燕及殯葬所人員等虔誠祭拜，祈求冥陽兩利、市運昌隆、眾人平安健康。

黃偉哲表示，今日逢農曆中元，中元祭祖是國人十分重視的追思活動，呼籲民眾祭祀祈福心誠則靈，鼓勵金紙「集中燒」、「適量燒」、「替代燒」，購買最少量的金紙可減少空氣污染，將餘錢捐出作公益，保護環境又回饋社會，兼顧公益大愛與傳統習俗。

▲台南市殯葬管理所18日下午於南區殯儀館景行廳前，舉行「2024年中元暨秋分祭典法會」，台南市長黃偉哲偕民政局長姜淋煌親臨現場主祭。（圖／記者林東良翻攝，下同）

民政局表示，黃偉哲市長任內大力提昇殯葬設施量能及治喪環境改善，已陸續辦理新營福園孝思堂增設神主牌位、鹽水壽園納骨堂增設神主牌位、南區殯儀館增設無煙豎靈區及電梯工程、地下室豎靈區環境整修、遺體冷凍櫃增設及汰換禮廳冷氣、天花板和座椅等，並積極推動重大殯葬建設，包括南區第一火化場重建於2025年初即可完工啟用，新營福園殯葬專區擴建則預計於3年內完工，將可提供市民更良善的殯葬服務。

▲台南市殯葬管理所18日下午於南區殯儀館景行廳前，舉行「2024年中元暨秋分祭典法會」，台南市長黃偉哲偕民政局長姜淋煌親臨現場主祭。（圖／記者林東良翻攝，下同）

殯葬所表示，今年法會依往例以不鋪張、不浪費為原則，全體員工以充滿虔誠心意，備鮮花素果等祭品供奉四方諸神及祭拜好兄弟，祈求殯葬業務推動順遂，並秉持台南市環保綠色殯葬理念，將金銀紙錢集中送往城西淨圓滿紙錢專用爐焚燒，力求低碳環保不浪費。

ET快訊
賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」
內湖女屋主南下奔喪　他無家可歸闖空門得手40萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

魔神仔再現？81歲阿公騎單車出門失蹤7天　離奇「躺泥中」被找到

「愛貓天使」馬爺爺高雄辭世！樹葬長眠燕巢

新北甘藷農李聞祥捨金融業　永續理念經營創農田生機

落實「共生社區」的路上　新北串起關懷據點培力計畫

甲辰鷄籠中元祭普度大典　副市長邱佩琳：體現歷史文化敬意

新崛江周末夜「店面出租」冷清照　高雄人回憶：20年前人擠人

台南M痘確診累計3例　台南市衛生局：均與不特定人士親密接觸

快訊／台南市搜救隊獲重型搜救隊伍資格返隊休整　搶救機車車禍傷者送醫

松柏嶺受天宮中元賑濟孤幽法會　千人敬拜、萬斤白米供品捐弱勢

打卡拍照超美！暑假尾巴金黃色之旅　花蓮金針花季登場

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

行人過斑馬線遭「輾過腳跟」　痛到秒蹲下...駕駛0減速離開

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

香蕉戴帽見荔枝椿象卵　老婆驚呼：蛋孵化了...

花蓮老師地震緊抱幼童　用身體護住：太專業！

出國父母狂放閃到處親　2女兒被當腳架狂翻白眼

Lisa自曝「喝5杯會Twerk整晚」　抱怨被泳知忽略：根本不是我粉絲！

提醒溪流「白泡區」藏危機！　教練：穿救生衣都不一定浮起

Jisoo跟著瑟琪到SM練舞：很有趣！　虧在YG地下練習室「有點像老鼠」

魔神仔再現？81歲阿公騎單車出門失蹤7天　離奇「躺泥中」被找到

「愛貓天使」馬爺爺高雄辭世！樹葬長眠燕巢

新北甘藷農李聞祥捨金融業　永續理念經營創農田生機

落實「共生社區」的路上　新北串起關懷據點培力計畫

甲辰鷄籠中元祭普度大典　副市長邱佩琳：體現歷史文化敬意

新崛江周末夜「店面出租」冷清照　高雄人回憶：20年前人擠人

台南M痘確診累計3例　台南市衛生局：均與不特定人士親密接觸

快訊／台南市搜救隊獲重型搜救隊伍資格返隊休整　搶救機車車禍傷者送醫

松柏嶺受天宮中元賑濟孤幽法會　千人敬拜、萬斤白米供品捐弱勢

打卡拍照超美！暑假尾巴金黃色之旅　花蓮金針花季登場

演員高空走鋼索3秒摔落「趴地不動」　女主持人喊：不容易啊

超準！最喜歡哪個動物腳印？秒測你現階段的身心狀態

魔神仔再現？81歲阿公騎單車出門失蹤7天　離奇「躺泥中」被找到

小姑沒錢肖想買機車…公婆要兒媳幫出錢「長嫂如母」　她傻眼

星變美／伊能靜曝「一周蔬果飲食譜」　幫助排便超有感

快訊／台南民宅瓦斯氣爆火警　1人燒傷送醫

日本宣布尋求加入世界拳擊聯盟　但不退國際拳總

劉俊緯被156火球打中送醫　球團回報好消息：肋骨沒斷

陸2青年赴俄戰場助陣！同袍拍片曝被送前線當砲灰　僅存活一天

「誰來救我？」陸33歲保安值夜班猝死　生前曾在群組求救

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

地方熱門新聞

新崛江周末冷清　千人回憶20年前人擠人

「愛貓天使」馬爺爺辭世！長眠燕巢

台南M痘確診累計3例

81歲阿公車失蹤7天　離奇躺泥中

三重停車場工程捲資造假疑雲　廠商喊冤「1理由」爆與流標有關

新北甘藷農李聞祥捨金融業　永續理念經營創農田生機

落實共生社區　新北串起關懷據點培力計畫

甲辰鷄籠中元祭普度大典　邱佩琳：體現歷史文化敬意

快訊／台南市搜救隊搶救機車車禍傷者送醫

80元就能搭！「柯南 」海上巴士首航

中央振興觀光再放利多　花蓮旅遊攻略一次看

台南市中元祭典法會黃偉哲親臨主祭祈願風調雨順市運昌隆

松柏嶺受天宮中元賑濟孤幽法會登場

金黃色夏日之旅　花蓮金針花季隆重登場

更多熱門

相關新聞

柯文哲出席台南創業論壇　期許青年勇於創業

柯文哲出席台南創業論壇　期許青年勇於創業

台灣民眾黨主席柯文哲18日上午應邀出席民眾黨創新創業委員會在台南舉辦的「眾新雲集創業論壇」台南場演講，分享他對於創新創業的見解與未來展望。活動中柯文哲探討現今創新產業在台灣的發展趨勢，並強調年輕人在創業過程中應具備的關鍵能力。同時，民眾黨創新創業委員會主委蔡壁如在會中也以「單車創業人生」為題分享心得。

台南山上花園水道博物館與大阪水道博物館將簽合作備忘錄

台南山上花園水道博物館與大阪水道博物館將簽合作備忘錄

台南做工行善團雨天不歇息持續幫助弱勢修屋

台南做工行善團雨天不歇息持續幫助弱勢修屋

台南特搜通過國家重型搜救認證提升國際人道救援量能

台南特搜通過國家重型搜救認證提升國際人道救援量能

快訊／台南東山區發生火燒車車主自行滅火

快訊／台南東山區發生火燒車車主自行滅火

關鍵字：

台南中元祭典法會黃偉哲主祭風調雨順

讀者迴響

熱門新聞

活潑嫩妹遭潛水教練侵犯！嚇到逃出墾丁民宿

「小時候打針都打屁股」為何消失？醫親吐3原因

明日雨最大！熱帶性低氣壓生成　對台影響曝

10大旅館營收「亮紅字」衰退16%　學者：年底恐有倒閉潮

豪雨下到發紫　圖看降雨熱區

劉俊緯被火球砸肋骨 葉總憂U23沒了

嘉義賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」

新崛江周末冷清　千人回憶20年前人擠人

基隆5月大女嬰「腦出血」癱軟　救活恐成植物人

快訊／台南民宅傳出氣爆火警　1燒傷

快訊／太魯閣號撞石頭損毀！元兇抓到了

台鐵遭毆打站務員手寫信曝：從未想過工作要自購密錄器

快訊／利特承認了！跟温昇豪、江宏傑開餐廳：9月再來　3天日期公開

媳婦不願守活寡...公公霸氣「我扛」！婆婆忍7年怒了

更多

最夯影音

更多

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

行人過斑馬線遭「輾過腳跟」　痛到秒蹲下...駕駛0減速離開

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

香蕉戴帽見荔枝椿象卵　老婆驚呼：蛋孵化了...

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面