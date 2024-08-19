讓世界聽見台南的聲音　黃偉哲表揚南科實中國小獲世界合唱比賽銀獎

▲南科國際實驗高級中學國小部，參加2024年第13屆世界合唱比賽，榮獲童聲合唱組銀獎佳績，市長黃偉哲對他們在國際舞台上展現的音樂才華給予高度肯定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

南科國際實驗高級中學國小部，日前至紐西蘭參加2024年第13屆世界合唱比賽，榮獲童聲合唱組銀獎佳績，19日南科實中校長蔡明輝帶領學生到台南市政府獻獎。

市長黃偉哲對他們在國際舞台上展現的音樂才華給予高度肯定，並致贈台南400紀念小書包，鼓勵繼續追求夢想，為台灣及台南爭取更大的榮耀。學生們也獻唱歌曲，讓現場如同音樂會般溫馨。

市長黃偉哲表示，擔任市長的這幾年來對南科實中印象深刻，包含機器人比賽、數學或科學競賽、科學展覽等都有好成績，對於學生們在本次比賽中獲得的殊榮感到非常驕傲，感謝學校團隊、指導老師和家長的全力支持，學生們持續保持高度的熱情與興趣，讓許多國外競爭隊伍刮目相看，是台灣之光，也是台南之光。他也鼓勵學生們秉持努力不懈的精神繼續提升，期待未來有更多機會在國際舞台上發光發熱。

教育局長鄭新輝表示，合唱教育是培養學生藝術氣質和團隊精神的重要方式。台南市持續推動音樂教育的發展，包括舉辦各類音樂比賽和演出，讓學生有更多機會展現實力。這次的成績不僅顯示出學生們的努力，也證明南市在音樂教育上的扎實根基，未來會持續努力，鼓勵更多學生投入音樂的學習與表演。

來自南科實小的合唱團代表指出，這次參賽的過程充滿挑戰與成長，從選曲到集訓排練，每位同學都投注了最大的心力，合唱團隊最終才能夠在世界合唱比賽中獲獎，很高興能為學校和台南市爭光。這段路程不僅增進同學們的音樂技藝，也加深彼此間的友誼及默契。