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台南上半年農產外銷旗插6國產值逾4億元　黃偉哲盼再創高峰

▲台南市長黃偉哲2024年上半年領軍「台南號」，率團參加3場國際食品展並辦理超過10場大型海外拓銷活動，成功將台南鮮果與農漁產加工品，輸往至日韓等6國。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲2024年上半年領軍「台南號」，率團參加3場國際食品展並辦理超過10場大型海外拓銷活動，成功將台南鮮果與農漁產加工品，輸往至日韓等6國。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲2024年上半年領軍「台南號」，短短3月至7月間率團參加3場國際食品展並辦理超過10場大型海外拓銷活動，成功將台南鮮果與農漁產加工品，輸往至日、韓、星、馬、北美、紐、澳等6個國家，光是上半年鮮果外銷訂單超過4500噸，加上農漁產加工品產值超過4.1億元。

▲台南市長黃偉哲2024年上半年領軍「台南號」，率團參加3場國際食品展並辦理超過10場大型海外拓銷活動，成功將台南鮮果與農漁產加工品，輸往至日韓等6國。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市府19日舉辦「2024年上半年台南農產海外拓銷成果發表會」，市長黃偉哲率領眾人仿日本「鏡開」儀式祈福，一同高舉木槌敲擊酒樽，象徵與慶賀今年上半年海外拓銷成果豐碩圓滿，台南農特產品於國際市場的開拓更加躍升邁進。

市長黃偉哲表示，台南物產富饒，擁有許多品質保證兼具特色優質的農特產品，包含芒果、鳳梨與文旦等，為促使台南農漁產品求新求變，不僅重視國內行銷銷售，更需重視海外通路。除參加國際食品展、舉辦通路上架記者會及簽署MOU等拓銷活動外，今年更打破以往模式，透過結合在地盛大慶典，首創將台灣農產帶到北海道索朗祭宣傳，盼望以更接地氣的方式，來獲得廣大消費者的喜愛與青睞，並提升台南農產品的知名度與市場認可度，使台南獨有美味的農特產品在各國均能引發話題、造成熱銷且建立好口碑。

▲台南市長黃偉哲2024年上半年領軍「台南號」，率團參加3場國際食品展並辦理超過10場大型海外拓銷活動，成功將台南鮮果與農漁產加工品，輸往至日韓等6國。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲指出，台南上半年的農特產品外銷成績相當優異，而在下半年的部分，市府也會持續與業者、廠商、合作社及農會公私協力，攜手交流與規劃更多通路拓銷活動，為台南農特產品再一舉創下銷售高峰，建立穩固國際市場地位，相信沒有最好、只有更好。

▲台南市長黃偉哲2024年上半年領軍「台南號」，率團參加3場國際食品展並辦理超過10場大型海外拓銷活動，成功將台南鮮果與農漁產加工品，輸往至日韓等6國。（圖／記者林東良翻攝，下同）

農業局表示，台灣鮮果在海外相當受到歡迎，像是今年在東京、新加坡及首爾食品展，皆成功吸引眾多當地消費者及通路商接連洽詢且直接下單訂購，光是鳳梨的部分，就超過3700公噸訂單佳績，而芒果方面則是創下150公噸訂單表現，此外，台南農漁產加工品如冷凍果丁、果乾與果汁等優質農產品，則在參展廠商的努力用心下，亦陸續獲得來自日本、新加坡及韓國訂單，皆能十足展現台南優質農漁產品深具外銷國際市場的競爭力與高接受度。

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