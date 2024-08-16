黃偉哲赴新加坡參加最盛大的秋季旅展　力推台南好吃好玩逗陣來

▲新加坡年度最大的秋季旅展NATAS Holidays於16日隆重開幕，市長黃偉哲率領由旅宿跟休閒農業等業者所組成的台南隊，赴新加坡推廣台南的觀光魅力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

新加坡年度最大的秋季旅展NATAS Holidays於16日隆重開幕，市府率領由旅宿跟休閒農業等業者所組成的台南隊，赴新加坡推廣台南的觀光魅力，台南展桌以「台南400」為主題，展示了豐富的旅遊資訊、台南美食及農特產品，並準備了台南果乾、蝦餅等作為贈品，積極展現台南爭取新加坡旅客的決心。

黃偉哲在台灣館的開幕活動上致詞指出，台南是台灣最耀眼的城市，是台灣的文化首都，整座城市更是好山好水，從山線、海線到文化參訪路線都各具魅力，相信可以滿足新加坡遊客的旅遊需求。

黃偉哲並感謝主辦方跟童振源大使對台灣旅遊的用心，他期待台灣隊同心協力，一同把餅做大，提高來台灣跟台南旅遊的來客率。黃偉哲並帶來噴有新加坡國旗的台南蘭花、火鶴花等台南農特產品，他表示這些全台第一的台南驕傲，讓台南不僅好玩、好吃又好看，希望通過此次旅展的宣傳，吸引更多國際旅客的關注，讓台南的觀光亮點更加耀眼。

展會現場精心設置了有獎徵答小遊戲，配合豐富的展覽內容和吸引人的贈品，使得台南展桌人氣高漲，許多當地民眾紛紛前來洽詢，展現了台南在旅展上的強大吸引力，並有效地推廣了台南獨特的觀光魅力。

NATAS Holidays為新加坡最具規模的旅展之一，展期為3天。新加坡是台南重要的客源市場，2024年1至3月新加坡來台南的旅客人次較2023年同期成長逾3成，顯見台南這1年多來在新加坡觀光市場推廣的成效卓著。台南市府也搭配旅展，在新加坡樟宜國際機場刊登「Truly Tainan」國際形象廣告，利用多元管道吸引全球旅客認識台南並造訪台南。