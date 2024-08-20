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社會 社會焦點 保障人權

落跑1544天！移工為見新婚妻...警面前「刷彎闖紅燈」將被遣返

記者許權毅／台中報導

台中市一名失聯移工阿迪落跑1544天、4年多，近日騎車要去找新婚妻，結果在員警面前闖紅燈左轉，員警將他攔下，發現車輛是失竊車牌。阿迪稱，是剛返回印尼的朋友賣給自己的，不知是失竊「三手車」，但如今被抓到逃逸案更慘，將被遣返回印尼，得跟剛在台結婚的妻子分隔兩地。

▲▼移工落跑1544天！心急想見新婚妻...警面前闖紅燈將被遣返。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中市一名移工落跑1544天，為了見新婚妻，在警察面前闖紅燈過彎。（圖／記者許權毅翻攝）

豐原警分局翁子所長詹子瑩說，16日17時許，員警張廷緯執行勤務時，在豐原大道與南田街口攔查一名違規闖紅燈左轉騎士，經查該車懸掛失竊車牌，車籍資料與車身也不同，此外，還發現騎士是失聯移工。

▲▼移工落跑1544天！心急想見新婚妻...警面前闖紅燈將被遣返。（圖／記者許權毅翻攝）

經了解，28歲印尼籍騎士阿迪逃逸4年多，平時就在和平區山上種植水果，該機車則是已經返回印尼的同鄉，將車子賣給自己的，阿迪供稱不曉得為何車牌是失竊狀態，而且也找不到朋友了。阿迪當天休假，是要到豐原區找剛結婚的印尼籍妻子，就快到達目的地，卻一時違規被逮，妻子剛好在附近，也趕到現場了解情況。

▲▼移工落跑1544天！心急想見新婚妻...警面前闖紅燈將被遣返。（圖／記者許權毅翻攝）

▲阿迪妻子（右）就住附近，得知阿迪被攔下趕緊來關心。（圖／記者許權毅翻攝）

但阿迪逃逸多年，將被移送台中專勤隊，後續將遣返回印尼；交通違規部分，道交條例第53條第1項予以告發；刑事部分，依刑法竊盜罪偵辦。

此外，警方追出原機車車主為一名林男，他供稱車子在多年前就賣出，但未辦理車籍更動，不曉得為何車子被懸掛失竊車牌，但機車在他名下，警方依道交條例第12條(使用註銷號牌行駛)逕行舉發，並扣繳該牌照。

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