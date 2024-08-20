　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏東關鍵城市恐淪陷！　俄軍「快速推進」剩不到10公里

▲烏軍繼續深入庫斯克州同時，俄軍也在烏東取得進展。（圖／路透社）

▲烏軍繼續深入庫斯克州同時，俄軍也在烏東取得進展。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合報導

俄烏戰場互有突破，雖然烏克蘭總統澤倫斯基19日宣布，烏軍繼續深入庫斯克州，但同一天，烏克蘭東部城市波克羅夫斯克（Pokrovsk）也陷入危險，因為俄軍在當地快速推進，大量平民被迫攜家帶眷出逃。

美聯社報導，波克羅夫斯克官員表示，俄軍推進速度非常快，以至於居民被命令從20日起撤離波克羅夫斯克，以及其他附近城鎮和村莊。官方表示，目前約有5.3萬人仍居住在波克羅夫斯克，其中一些人已經決定立即離開。

各個年齡層的居民攜帶著能帶走的物品登上火車和巴士。一些人在等待出發時情不自禁地流下眼淚。烏軍士兵們幫助老人提行李，志工則幫助有殘疾的民眾。鐵路工人們穿著防彈背心。

伊瓦尼尤克（Natalya Ivaniuk）表示，她與7歲和9歲的女兒在逃離家鄉時，聽到了俄軍轟炸的爆炸聲。她們家住在距前線不到10公里的默諾赫拉德（Myrnohrad）村，「真的非常恐怖」，她說，「我們幾乎是勉強逃出來的。」

波克羅夫斯克是烏克蘭的重要防禦據點，也是頓涅茨克地區的一個關鍵後勤樞紐。一旦失守將削弱烏克蘭的防禦能力和補給路線，並使俄羅斯更接近奪取整個頓涅茨克地區的目標。

為了緩解東部戰線的壓力，烏軍於8月6日對俄羅斯展開奇襲，突入庫爾斯克地區，這次行動的目的之一是對克里姆林宮施壓，並迫使其分散軍事資源。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）18日表示，這次大膽的突襲旨在建立一個緩衝區，可能會阻止莫斯科進一步越境襲擊，特別是使用遠距火炮、飛彈和滑翔炸彈。

澤倫斯基週一晚間在社交媒體上表示，烏克蘭目前控制了庫爾斯克地區1250平方公里（約480平方英里）和92個定居點。他表示，「蘇梅（Sumy）地區對面的俄羅斯邊境地區已基本清除了俄軍存在。現在，我們戰士的真正成就不言自明；我們跨越邊境的防禦行動，以及普丁無法保護其領土的事實，都是明顯的證據。我們的主動防禦是對抗俄羅斯恐怖主義最有效的手段，給侵略者帶來了重大困難。」

奪取阿夫迪夫卡（Avdiivka）之後，俄羅斯對烏克蘭頓涅茨克地區的6個月無情推進，已經付出了大量士兵和裝甲的代價。然而，隨著烏克蘭防禦者不得不撤離被俄軍炮火、飛彈和砲彈炸得支離破碎的據點，俄軍的進攻逐漸取得了一些成果。

「我們周圍的破壞越來越多，留在這裡變得越來越可怕」，57歲的米羅年科（Tetiana Myronenko），駐守自距前線僅5公里的塞利多夫（Selydove）。她和丈夫坐在一輛準備離開波克羅夫斯克的火車車廂內，這列火車將駛向數百公里外的西烏克蘭城市利沃夫（Lviv）。

俄羅斯想要控制頓涅茨克和鄰近的盧甘斯克地區，這兩個地區共同構成了頓巴斯工業區。

官員上周警告稱，俄軍正快速推進，距離波克羅夫斯克的市郊僅10公里。烏克蘭總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）19日表示，波克羅夫斯克地區正在發生「激烈的戰鬥」。他指出，附近的托雷茨克（Toretsk）小鎮也面臨巨大壓力，若該鎮失守，將為俄軍從南方進攻關鍵據點恰西夫雅爾（Chasiv Yar）開闢道路。

戰爭研究所（Institute for the Study of War）表示，過去6個月內，俄軍在波克羅夫斯克地區每天大約推進2平方公里（約0.8平方英里）。俄軍靠著從一個村莊到另一個村莊的正面步兵攻擊，因為挾帶人力和物資優勢，進展正漸漸顯現。

ET快訊
快訊／陸軍中戰撞爛！　7人受傷
孫德榮要領養「19歲反骨成員」！　3億遺產全給他
快訊／增至14人送醫！　5昏迷3人無呼吸心跳
LIVE／忠孝橋恐癱2個月！生意奇才賣早餐　李孟諺小三起底！
iPhone 16發表日曝！　蘋果邀請函遭洩「增新色、實體按
150頭羊燒死！滿地屍體　老闆悲嘆：心血全毀了
久等了！台北大巨蛋確定可舉辦演唱會　今通過消安驗證
頭過身就過！高雄市長初選綠5搶1廝殺激烈　還有一黑馬未表態
快訊／彰化9人送醫　3人無呼吸心跳
看上1.2億元立院附近豪宅？陳佩琪曝「東看看西看看」：盼兒結

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

遊艇遇「水龍捲」翻覆6失蹤！倖存者：差2秒失去女兒　現場只剩尖叫

委內瑞拉5屆奧運選手驚傳死訊　陳屍美國住處

39歲英女被多刀刺殺　警指控20歲男殺人「和屍體發生性關係」

遊南韓注意！颱風雲雀暴風圈今下午抵濟州島　全面管制海上活動

美民主黨全代會登場首日　賀錦麗：永遠感謝拜登

醉男「打空服員一巴掌」引發機艙大戰　飛機緊急更改航程降落

俄軍距「紅軍村」僅13公里！　地方政府：居民剩不到2周撤離

慶功遇船難1死！「英國比爾蓋茲」下落不明　這公司董事長也失蹤

體內有150ml精液！印度女醫遭多人姦殺　她爆恐怖細節：眼球卡玻璃

南韓統戰廣播生效？北韓「脫北士兵」冒死越地雷　驚險過程曝光

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

胡瓜酸謝忻阿翔玩投懷送抱　談兒子沒知名度：孫鵬羨慕

拍美食影片門牙突掉落　正妹錯愕傻眼：怎麼辦

26歲美女乩童關公上身　霸氣騎馬遶境帥呆眾人

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

李洋憂身材變形摸肚「大家督促我」　林郁婷高EQ回應川普：包容不同聲音

車開到一半車標飛走！直接到報廢廠買一塊XD

【怎麼這麼晚回來？】 一回家就看到貓貓在等門 哀怨完開蹭～

戴資穎擂台單挑林郁婷！　拳后「螃蟹拳」被反制笑翻

東豐快工人遭壓4hrs尋獲！巨量鋼筋倒塌奪命　營建商封路不給拍

遊艇遇「水龍捲」翻覆6失蹤！倖存者：差2秒失去女兒　現場只剩尖叫

委內瑞拉5屆奧運選手驚傳死訊　陳屍美國住處

39歲英女被多刀刺殺　警指控20歲男殺人「和屍體發生性關係」

遊南韓注意！颱風雲雀暴風圈今下午抵濟州島　全面管制海上活動

美民主黨全代會登場首日　賀錦麗：永遠感謝拜登

醉男「打空服員一巴掌」引發機艙大戰　飛機緊急更改航程降落

俄軍距「紅軍村」僅13公里！　地方政府：居民剩不到2周撤離

慶功遇船難1死！「英國比爾蓋茲」下落不明　這公司董事長也失蹤

體內有150ml精液！印度女醫遭多人姦殺　她爆恐怖細節：眼球卡玻璃

南韓統戰廣播生效？北韓「脫北士兵」冒死越地雷　驚險過程曝光

鬼月爬山「別跟不明路條走」　林業署揭農曆七月登山兩大禁忌

快訊／施顏宗涉賭遭攻城獅開除　新聯盟TPBL強調一定重罰

遊艇遇「水龍捲」翻覆6失蹤！倖存者：差2秒失去女兒　現場只剩尖叫

福特「新年式旗艦7人座休旅」登場！動力升級更會跑　內裝科技更聰明

快訊／陸軍八軍團「戰術輪車」失控　屏東楓港自撞路樹7人送醫

直落二力退地主名將　前球后莎芭蓮卡奪辛辛那提大師賽冠軍

民眾黨4月帳目出包！四叉貓揭「詭異時間軸」：柯文哲兒5月開公司

柯文哲派黃珊珊當「善後小組負責人」　李彥秀點關鍵：他唯一選項

1門市限定！茶之魔手「純茶買1送1」、「珍奶買3送1」要搶喝

AI系統整合用在城市交通管理　讓永續ESG不再紙上談兵

國際熱門新聞

即／北韓士兵「跨越分界線」投誠　南韓證實

清潔員「拔出一根人骨」　意外發現疑屋主失蹤10年母親

河口湖「富士山黑幕」要拆了

Fed首度降息市場憂「賣股避風頭」　7次歷史經驗一次看

AMD收購ZT Systems　挑戰輝達地位

「英國比爾蓋茲」出事！　豪華遊艇沉沒西西里島外海

大馬女師遭「裸身肢解」　只找到頭顱身體

「超級藍月」今年首度亮相！　NASA：距地球最近位置

英企業家地中海失蹤　遊艇遇風暴沉沒

遠古海蠍身長2.74公尺　滅絕成謎團

烏軍深入俄庫斯克州　澤倫斯基：奪逾1250平方公里

女醫遭多人姦殺　她爆恐怖細節：體內有150ml精液

布林肯：以色列支持加薩停火提案　盼哈瑪斯接受

NHK中籍播音員稱釣魚台屬於中國　日本人氣壞

更多熱門

相關新聞

烏軍深入俄庫斯克州　澤倫斯基：奪逾1250平方公里

烏軍深入俄庫斯克州　澤倫斯基：奪逾1250平方公里

基輔當局6日發起俄烏戰爭爆發以來烏克蘭打進俄羅斯領土的最大規模攻勢，烏克蘭總統澤倫斯基今天指出，烏軍目前已在俄羅斯庫斯克州（Kursk）掌控超過1250平方公里的領土。

中俄高層交流密切往來！李強將訪俄羅斯

中俄高層交流密切往來！李強將訪俄羅斯

俄7.0強震火山爆發　另個火山也噴了

俄7.0強震火山爆發　另個火山也噴了

烏俄「局部停火」談判破局？　俄外交部回應

烏俄「局部停火」談判破局？　俄外交部回應

北韓譴責烏克蘭　攻打俄羅斯是「恐怖行為」

北韓譴責烏克蘭　攻打俄羅斯是「恐怖行為」

關鍵字：

俄烏戰爭俄羅斯烏克蘭

讀者迴響

熱門新聞

快訊／快改道！　忠孝橋「拖板車撞斷護欄」全線封閉

上班族卡忠孝橋！「生意奇才」直接賣早餐

即／28歲人妻當街被擄關嘉義！警先逮1嫌逼放人

前體育主播爆AI女神李珠珢「跟台灣球隊談好了」

2公司股票恐變壁紙！交不出財報遭公告停止買賣

即／苗栗28歲人妻被擄原因曝　4綁匪討債全數落網

即／高虹安貪污北檢提上訴　建請不要給王郁文緩刑

快訊／忠孝橋聯結車撞破護欄！驚悚瞬間曝光

即／彰化海龍離岸風電CO2外洩　9人送醫

爸離婚淪街友　要求兒月付2萬養到掛

高雄嬤「+9斗笠」插進汽車後保桿　超狂畫面曝光

7歲女童失足墜樓亡　來不及上國小

鋼樑砸毀忠孝橋！聯結車駕駛遭上銬移送畫面曝

工人遭鋼筋海壓死　東豐快停工挨罰30萬

孫德榮要領養「19歲反骨成員」！3億遺產全給他

更多

最夯影音

更多

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

胡瓜酸謝忻阿翔玩投懷送抱　談兒子沒知名度：孫鵬羨慕

拍美食影片門牙突掉落　正妹錯愕傻眼：怎麼辦

26歲美女乩童關公上身　霸氣騎馬遶境帥呆眾人

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面