烏東關鍵城市恐淪陷！　俄軍「快速推進」剩不到10公里

▲烏軍繼續深入庫斯克州同時,俄軍也在烏東取得進展。(圖/路透社)



記者張靖榕/綜合報導

俄烏戰場互有突破,雖然烏克蘭總統澤倫斯基19日宣布,烏軍繼續深入庫斯克州,但同一天,烏克蘭東部城市波克羅夫斯克(Pokrovsk)也陷入危險,因為俄軍在當地快速推進,大量平民被迫攜家帶眷出逃。

美聯社報導,波克羅夫斯克官員表示,俄軍推進速度非常快,以至於居民被命令從20日起撤離波克羅夫斯克,以及其他附近城鎮和村莊。官方表示,目前約有5.3萬人仍居住在波克羅夫斯克,其中一些人已經決定立即離開。

各個年齡層的居民攜帶著能帶走的物品登上火車和巴士。一些人在等待出發時情不自禁地流下眼淚。烏軍士兵們幫助老人提行李,志工則幫助有殘疾的民眾。鐵路工人們穿著防彈背心。

伊瓦尼尤克(Natalya Ivaniuk)表示,她與7歲和9歲的女兒在逃離家鄉時,聽到了俄軍轟炸的爆炸聲。她們家住在距前線不到10公里的默諾赫拉德(Myrnohrad)村,「真的非常恐怖」,她說,「我們幾乎是勉強逃出來的。」

波克羅夫斯克是烏克蘭的重要防禦據點,也是頓涅茨克地區的一個關鍵後勤樞紐。一旦失守將削弱烏克蘭的防禦能力和補給路線,並使俄羅斯更接近奪取整個頓涅茨克地區的目標。

為了緩解東部戰線的壓力,烏軍於8月6日對俄羅斯展開奇襲,突入庫爾斯克地區,這次行動的目的之一是對克里姆林宮施壓,並迫使其分散軍事資源。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)18日表示,這次大膽的突襲旨在建立一個緩衝區,可能會阻止莫斯科進一步越境襲擊,特別是使用遠距火炮、飛彈和滑翔炸彈。

澤倫斯基週一晚間在社交媒體上表示,烏克蘭目前控制了庫爾斯克地區1250平方公里(約480平方英里)和92個定居點。他表示,「蘇梅(Sumy)地區對面的俄羅斯邊境地區已基本清除了俄軍存在。現在,我們戰士的真正成就不言自明;我們跨越邊境的防禦行動,以及普丁無法保護其領土的事實,都是明顯的證據。我們的主動防禦是對抗俄羅斯恐怖主義最有效的手段,給侵略者帶來了重大困難。」

奪取阿夫迪夫卡(Avdiivka)之後,俄羅斯對烏克蘭頓涅茨克地區的6個月無情推進,已經付出了大量士兵和裝甲的代價。然而,隨著烏克蘭防禦者不得不撤離被俄軍炮火、飛彈和砲彈炸得支離破碎的據點,俄軍的進攻逐漸取得了一些成果。

「我們周圍的破壞越來越多,留在這裡變得越來越可怕」,57歲的米羅年科(Tetiana Myronenko),駐守自距前線僅5公里的塞利多夫(Selydove)。她和丈夫坐在一輛準備離開波克羅夫斯克的火車車廂內,這列火車將駛向數百公里外的西烏克蘭城市利沃夫(Lviv)。

俄羅斯想要控制頓涅茨克和鄰近的盧甘斯克地區,這兩個地區共同構成了頓巴斯工業區。

官員上周警告稱,俄軍正快速推進,距離波克羅夫斯克的市郊僅10公里。烏克蘭總司令瑟爾斯基(Oleksandr Syrskyi)19日表示,波克羅夫斯克地區正在發生「激烈的戰鬥」。他指出,附近的托雷茨克(Toretsk)小鎮也面臨巨大壓力,若該鎮失守,將為俄軍從南方進攻關鍵據點恰西夫雅爾(Chasiv Yar)開闢道路。

戰爭研究所(Institute for the Study of War)表示,過去6個月內,俄軍在波克羅夫斯克地區每天大約推進2平方公里(約0.8平方英里)。俄軍靠著從一個村莊到另一個村莊的正面步兵攻擊,因為挾帶人力和物資優勢,進展正漸漸顯現。