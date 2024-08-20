烏東關鍵城市恐淪陷！　俄軍「快速推進」剩不到10公里

▲烏軍繼續深入庫斯克州同時，俄軍也在烏東取得進展。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合報導

俄烏戰場互有突破，雖然烏克蘭總統澤倫斯基19日宣布，烏軍繼續深入庫斯克州，但同一天，烏克蘭東部城市波克羅夫斯克（Pokrovsk）也陷入危險，因為俄軍在當地快速推進，大量平民被迫攜家帶眷出逃。

美聯社報導，波克羅夫斯克官員表示，俄軍推進速度非常快，以至於居民被命令從20日起撤離波克羅夫斯克，以及其他附近城鎮和村莊。官方表示，目前約有5.3萬人仍居住在波克羅夫斯克，其中一些人已經決定立即離開。

各個年齡層的居民攜帶著能帶走的物品登上火車和巴士。一些人在等待出發時情不自禁地流下眼淚。烏軍士兵們幫助老人提行李，志工則幫助有殘疾的民眾。鐵路工人們穿著防彈背心。

伊瓦尼尤克（Natalya Ivaniuk）表示，她與7歲和9歲的女兒在逃離家鄉時，聽到了俄軍轟炸的爆炸聲。她們家住在距前線不到10公里的默諾赫拉德（Myrnohrad）村，「真的非常恐怖」，她說，「我們幾乎是勉強逃出來的。」

波克羅夫斯克是烏克蘭的重要防禦據點，也是頓涅茨克地區的一個關鍵後勤樞紐。一旦失守將削弱烏克蘭的防禦能力和補給路線，並使俄羅斯更接近奪取整個頓涅茨克地區的目標。

為了緩解東部戰線的壓力，烏軍於8月6日對俄羅斯展開奇襲，突入庫爾斯克地區，這次行動的目的之一是對克里姆林宮施壓，並迫使其分散軍事資源。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）18日表示，這次大膽的突襲旨在建立一個緩衝區，可能會阻止莫斯科進一步越境襲擊，特別是使用遠距火炮、飛彈和滑翔炸彈。

澤倫斯基週一晚間在社交媒體上表示，烏克蘭目前控制了庫爾斯克地區1250平方公里（約480平方英里）和92個定居點。他表示，「蘇梅（Sumy）地區對面的俄羅斯邊境地區已基本清除了俄軍存在。現在，我們戰士的真正成就不言自明；我們跨越邊境的防禦行動，以及普丁無法保護其領土的事實，都是明顯的證據。我們的主動防禦是對抗俄羅斯恐怖主義最有效的手段，給侵略者帶來了重大困難。」

奪取阿夫迪夫卡（Avdiivka）之後，俄羅斯對烏克蘭頓涅茨克地區的6個月無情推進，已經付出了大量士兵和裝甲的代價。然而，隨著烏克蘭防禦者不得不撤離被俄軍炮火、飛彈和砲彈炸得支離破碎的據點，俄軍的進攻逐漸取得了一些成果。

「我們周圍的破壞越來越多，留在這裡變得越來越可怕」，57歲的米羅年科（Tetiana Myronenko），駐守自距前線僅5公里的塞利多夫（Selydove）。她和丈夫坐在一輛準備離開波克羅夫斯克的火車車廂內，這列火車將駛向數百公里外的西烏克蘭城市利沃夫（Lviv）。

俄羅斯想要控制頓涅茨克和鄰近的盧甘斯克地區，這兩個地區共同構成了頓巴斯工業區。

官員上周警告稱，俄軍正快速推進，距離波克羅夫斯克的市郊僅10公里。烏克蘭總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）19日表示，波克羅夫斯克地區正在發生「激烈的戰鬥」。他指出，附近的托雷茨克（Toretsk）小鎮也面臨巨大壓力，若該鎮失守，將為俄軍從南方進攻關鍵據點恰西夫雅爾（Chasiv Yar）開闢道路。

戰爭研究所（Institute for the Study of War）表示，過去6個月內，俄軍在波克羅夫斯克地區每天大約推進2平方公里（約0.8平方英里）。俄軍靠著從一個村莊到另一個村莊的正面步兵攻擊，因為挾帶人力和物資優勢，進展正漸漸顯現。