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俄軍距「紅軍村」僅13公里！　地方政府：居民剩不到2周撤離

▲▼俄軍逼近烏克蘭東部紅軍村，地方政府下令有孩子的家庭撤離。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄軍逼近烏克蘭東部紅軍村，地方政府下令有孩子的家庭撤離。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭官員19日表示，隨著俄軍持續推進，已要求東部後勤樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk）的居民在2星期內撤離，目前還有5.3萬位居民仍滯留當地，包含4000名兒童。

根據《路透社》報導，近幾個月來俄軍持續在波克羅夫斯克（亦稱紅軍城）附近穩步推進，上周距離最近的城郊僅13公里。當地城市軍事管理人多布里亞克（Serhiy Dobriak）強調，平民應該盡速離開，「只剩下一到兩星期的時間，不能再更多了。」

▲▼俄軍持續近逼烏克蘭東部波克羅夫斯克（Pokrovsk，亦稱紅軍城）。（圖／路透）

▲俄軍持續近逼烏克蘭東部波克羅夫斯克（Pokrovsk，亦稱紅軍城）。（圖／路透）

多布里亞克表示，目前當局每天能疏散至少1000人，但目前每天的撤離人數僅有5至600人。頓內茨克州州長菲拉什金（Vadym Filashkin）表示，約有5.3萬位居民，其中包含近4000名兒童，還留在紅軍村和附近的定居點。

菲拉什金表示，紅軍村周圍的居民區已再次限縮宵禁時間，並強制要求有孩子的家庭撤離。

另外，重要戰略城市爾諾赫拉德（Myrnohrad）距離紅軍村不到5公里，當地已經連續被炮火猛攻3天，居民僅剩下幾天的時間可以離開。

自從烏軍丟失阿夫迪夫卡（Avdiivka）之後，紅軍村就成了該地區重要的後勤樞紐，也是烏克蘭主要防禦據點之一。若紅軍村失守，將重創烏克蘭的防禦能力和補給路線。

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