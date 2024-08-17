貨車撞路邊車「同時飛進田裡」　家門前普渡聽巨響...車主嚇傻

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市今天(17日)13時許發生車禍意外，一輛小貨車不明原因撞擊路邊車輛後衝入田裡，造成3人受傷送醫。據了解，一輛藍色小貨車行經保長路時，不明原因疑似偏離車道，撞上停在路邊的白色小貨車，兩輛車全衝進田裡，藍貨車駕駛與2名乘客受傷送醫，詳細肇事原因尚待警方進一步調查釐清。

斗六保長路民眾在門口普渡拜拜，剛好進屋休息時，外面突然傳來巨大聲響，跑出去一看，自己停在對面的貨車竟被撞進稻田中，遭撞車主表示，還好當時車上沒人，只是突然巨響嚇一大跳，藍色小貨車上有三個人，都自行爬出車外。

▲藍色小貨車偏移車道撞擊停置路邊白色貨車，全掉進稻田。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣議員曾博鴻到場協助傷者送醫，協助疏導現場交通，藍色小貨車乘客左腳骨折送醫。（圖／記者蔡佩旻攝）

據了解，白色小貨車停在路邊白線內，藍色小貨車疑似偏移車道撞擊白色小貨車左後方，而藍色自小客車在撞擊電線桿及反光鏡後側翻於稻田中，肇事20歲男駕駛頭部瘀青疼痛、20歲男乘客右手及右小腿疼痛，另名26歲男乘客左小腿開放性骨折，送往醫院救治。

雲林縣議員曾博鴻接獲通知立即到場關切，並協助交通指引。曾博鴻表示，幸好車上3人意識清楚無大礙，呼籲駕駛人行車務必注意前方路況，以確保交通安全。

▲藍色小貨車撞擊白色貨車後，再撞上電線桿，車頭嚴重毀損。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲電線桿前的反光鏡也被撞爛一起掉入稻田。（圖／記者蔡佩旻攝）