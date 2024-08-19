爬出欄杆！女吼「為什麼跟前女友聯絡」男狂拉　網傻：日月潭欸

▲女生不滿怒吼，「為什麼跟前女友聯絡？」（圖／翻攝匿名公社）



網搜小組／劉維榛報導

別拿生命開玩笑！臉書最近有一段影片顯示，一名女生站在欄杆外面，氣得怒吼「為什麼跟前女友聯絡？」而男生急著要把她拉回去，但女生頻頻失控掙扎，當時有遊客見不對勁，偕同男生要把女生拉回去。影片曝光後，引來網友搖頭嘆「為了一個男人...值得嗎」、「現在農曆七月，不要開玩笑，好可怕！」

一名網友在臉書《匿名公社》轉貼一段影片，可見一名穿著白色長裙的女子站在欄杆外面，下面則是湖水，更大聲控訴「為什麼跟前女友聯絡？」完全不顧自身安危。

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當下，男生緊抓女方的手，試圖要安撫情緒，同時間一名爸爸推著嬰兒車，見狀不對勁，趕緊要家人幫忙顧著孩子，接著一起與男方要拉女生上來。

▲男方與遊客頻頻要把女生拉回去。（圖／翻攝匿名公社）



畫面曝光後，有網友眼尖直呼「日月潭耶」、「這應該在伊達邵碼頭吧」、「等欸這裡是...日月潭？」「日月潭纜車站耶」；也有網友搖頭回應，「為了一個男人...值得嗎」、「最笨的方式，就是以X相逼，只會加速讓男友離開妳」、「現在農曆七月，不要開玩笑，好可怕」、「分手就好，為了一個男人，萬一怎麼了，對得起你的父母嗎」、「這影片水位是滿的水非常深」。

事後，原PO曝後續「後來有抱回來」。

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