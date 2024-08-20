▲中原大學攜手木匠的家，室設系師生合力改善社區環境。（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中原大學設計學院執行的「永續社區環保公益博物館串聯計劃」，與中壢「木匠的家」社區關懷據點合作，團隊以環保再生為核心，透過修復與再利用民眾捐贈的二手物品，轉化為具附加價值的產品，並成為推廣環保理念的重要據點。

面對公益二手店無法裝設冷氣的困境，中原師生們克服酷熱天氣，成功完成天花板更換及隔熱墊增設的艱鉅任務，顯著改善店內的高溫環境，提升了消費者的參觀體驗。

透過實地操作，學生們不僅掌握了實用的設計技能，還深刻體會到團隊合作的重要性。他們全程參與，從耐燃材料的選擇、節能構造設計到裝修工程的每一個細節，積累了寶貴的實踐經驗。

木匠的家關懷協會理事長楊敏生指出，此次合作有效改善二手店的環境，為社區居民帶來實質幫助。未來，協會期待與中原大學持續深化合作，共同推動「再用就好」的理念，促進更多社區永續發展的項目。

設計學院副院長陳歷渝表示，過去幾年，中原大學設計學院已多次聯手推動社區環保活動，涵蓋家具再生創作、社區學習講座、節電工作坊及環保公益二手市集等，讓社區居民在參與中提升環保意識，探索改善生活環境的方法。這些活動不僅促進環保行動的落實，也為弱勢族群提供了工作機會，實現社會公益與環境保護的雙重目標。