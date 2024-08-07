中原大學設計學院發揮專業　助力桃園「舊城再生」

▲張善政期許在翻轉市容風貌的同時，也須兼顧保存老城文化底蘊與特色。(圖／中原提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園在地建築名校-中原大學與桃園市政府合作，共同舉辦「桃園舊城再生-舊城新聲國際論壇」，由中原大學設計學院院長趙家麟邀請英國牛津布魯克斯大學副教授Laura，以及巴西里約熱內盧聯邦大學博士後學者Caroline等人出席，盼借鏡各國的舊城再生經驗，為桃園舊城的未來勾勒新願景。

▲英國牛津布魯克斯大學(OBU)專班的中原學生擔任論壇志工，加深對桃園城市的認識。(圖／中原提供)

中原大學設計學院表示，「桃園舊城再生國際論壇」與桃園市府都發局合作舉辦，也是中原設計學院與AECOM公司合作執行「桃園市舊市區空間再生策略研究先期規劃案」的重要一環。論壇邀請到國內外學者專家分享歐洲多國、日本，以及巴西等地的都市發展、舊城復甦、人本環境之推動經驗，以做為桃園推動舊城再生的參考。

▲中原大學團隊在設計學院院長趙家麟(右5)帶領下，參與執行桃園市城市空間改造計畫。.

在論壇中，中原大學設計學院院長趙家麟以「邁向人本城市之道」為題演講，剖析台灣城市落入外媒所指「行人地獄」景況的歷史背景，並比較車本城市和人本城市理念的差異，以及所造成整體長遠的影響，更舉出幾個歐洲城市經過50年從車本轉向人本的成功實例，為桃園和台灣城市邁向人本的建設思維指出新方向。

桃園市長張善政表示，市府於2023年啟動「桃園舊城再生計畫」，首先針對桃園、中壢舊市區研擬都市改造計畫，全力翻轉市容風貌，同時須兼顧保存老城文化底蘊與特色。張善政強調，這不是為4年、8年的任期做事，而是要為桃園未來10年、20年的城市發展打下基礎。

都市發展局局長江南志則指出，歐美從20世紀中後就開始推動人本環境，桃園在吸取國外經驗的同時，也需調和出適合桃園的整體城市發展，尤其是桃園正在經歷鐵路地下化等大型城市的改造。本次論壇很榮幸與桃園在地建築老校-中原大學攜手合作，相信可借重中原大學在地景、建築、設計各方面的專業和能量，激盪新的創意與思維。