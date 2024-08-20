歷時966天日夜輪班趕工　捷運綠線桃園段傳統圓隧道全數貫通

▲張善政表示，桃園捷運綠線為市府自辦興建的首條捷運，每隔幾個月就有新的里程碑。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政19日出席「捷運綠線傳統圓隧道貫通典禮」表示，桃園捷運綠線為市府自辦興建的首條捷運，捷運綠線G10到G12站隧道貫通，代表桃園區地下段6段總長約4.6公里的傳統圓隧道工程全數貫通，盼於115年完成第一階段北段7站，藝文特區至機場捷運坑口站通車。

張善政說，桃園的地質條件特殊，施工團隊克服了大型礫石層、跨越高鐵、穿越高速公路地下等多項技術難題，成功完成一系列高難度的施工，歷時966天、日夜輪班趕工，貫通6段隧道，一路從蘆竹區高架段貫通至大興西路口，為捷運建設的重大突破。

▲捷運綠線桃園段傳統圓隧道全數貫通。（圖／市府提供）

對於施工團隊全力推進工程，每隔幾個月就有新的里程碑，張善政力表肯定指出，今（113）年4月主線高架橋段已全線合龍、7月北機廠行控中心上梁、本(8)月完成隧道貫通，這都有賴捷工局同仁積極推動工程精進作為，加速工程進度，預計縮短地下工程約99天工期，於11月進行地下段軌道鋪設及機電作業，年底捷運列車也將從韓國運抵桃園，進行各項測試作業。

▲捷工局黃翔懋主任簡報。（圖／市府提供）

捷工局黃翔懋主任於簡報指出，為不影響路面交通，捷運綠線自桃園車站以北採地下化設計，設置6座地下車站，並於中正北路橋處銜接蘆竹高架路段。其中捷運綠線G10站位於大興西路與中正路口，為傳統圓隧道及中圓隧道交界點，也是藝文特區交通最繁忙的區段，G10站至蘆竹高架段路線共計6條隧道，此次隧道貫通經驗，也讓捷工局對於桃園地層有更進一步的了解，相信可將成功經驗回饋於後續其他路段施工，降低工程阻礙。

日商華大林組營造公司台灣分公司總經理川崎隆表示，大林組營造與互助營造、大陸工程共同承擔捷運綠線潛盾隧道工程，儘管大林組擁有60年的豐富經驗，但面對桃園嚴苛的地質條件，工程仍充滿挑戰。本次施工團隊共使用4台潛盾機，歷時2年7個月完成隧道貫通，最高掘進速度達每月300公尺以上，目前2台小圓潛盾機已完成階段性任務，另2台潛盾機將繼續推進至桃園火車站。

捷工局長劉慶豐表示，隧道貫通只是第一棒，後續將交棒進行軌道鋪設、機電系統作業，捷工局仍會持續努力在不影響品質的前提下，縮短各項工作時間，穩健推動桃園捷運工程。