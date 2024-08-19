越南女來台念書變坐檯　教育部：學校不處理就扣招生名額

▲越南女來台念書變坐檯，教育部要求各校招生時確認來台就學真意。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北市中山警分局日前查獲20名越南籍酒店妹坐檯，其中3人持就學簽證來台讀大學，警方緊急通報教育部和校方。教育部今表示，各校招收外國學生時，應審核財力及語文能力，確認學生來台就學的真意，若涉不當工讀，學校應立即查處，否則將扣招生名額或獎補助款。

據警方調查，3名越南籍女大生分別就讀台北、新北市的私立大學，晚間卻在中山區酒店兼差下海陪酒，已經明顯違反申請來台簽證目的。

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教育部今表示，依據外國學生來台就學辦法明定，大專校院外國學生招生簡章應詳列學生應具備的語文能力基準、財力證明基準等事項。將督導各校招收外國學生應審核財力及語文能力，確認學生須具備一定語文及經濟能力，以及學生來台的就學真意。

教育部指出，每年舉辦境外學生輔導人員服務素養培訓課程及僑外生座談，持續宣導境外生在台工讀規定，如接獲學生涉不當工讀等勞動情事檢舉，即函請學校查處。如學校未依相關規定處理，教育部將視情形糾正及扣減該校招收外國學生名額及獎補助經費。並請學校應確實關懷學生到課情形，並就學業、生活等問題提供輔導與協助，如有失聯情事，應即時通報教育部及內政部移民署專勤隊。

教育部進一步指出，每學期辦理新南向產學合作國際專班查核（訪視）作業及專科以上學校維護外國學生受教權益查核作業，視實際情形邀請勞動部、內政部移民署專勤隊等相關機關同行，就學校外國學生招生與收費情形、課程規劃與實施、學生學習情形等面向予以查察，如有發現不法情事，將即時介入並啟動專案處理查核作業。