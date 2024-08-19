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社會 社會焦點 保障人權

獨／股房齊飆酒店生意超好！警抓3越籍女大生下海...移民署窘了

記者張君豪／台北報導

北市中山警分局16日晚間在錦州街皇冠酒店查獲20名越南籍酒店妹坐檯，其中包含3名持就學簽證來台讀大學的越南籍女子，據了解3名越籍女大生分別就讀台北、新北市的私立大學，但他們以女大學生之姿，晚間在中山區酒店兼差下海陪酒，已經明顯違反申請來台簽證目的，經查20名越籍酒店妹中有6人簽證過期屬於逾期居留，其中一女還謊報他人證號致使公務人員登載不實，觸犯偽造文書罪遭警方送辦。

▲▼市警局長李西河在12日凌晨時分前往北市中山區酒店參加臨檢勤務。(圖／記者邱中岳攝）
▲警方臨檢市中山區酒店，照片非本次臨檢畫面。(圖說下同／資料畫面）

據傳，近半年股市房市熱潮尋芳客變多，中山區不少傳統作風大膽的酒店卻徵不到能喝敢玩的台籍酒店妹，不少業者透過網路徵人廣告，延攬東南亞外籍女子下海陪酒，中山警方當天查獲的20名酒店妹中多數都是以工作簽證來台、其中有3人持就學簽證來台唸書。

但越籍女大生、甚至是在工廠工作的女移工利用暑假和周末假期到酒店兼差賺錢，據傳移民署台北專勤隊早在數月前針對北市特種行業，規劃多次稽查勤務，但均未查獲有聘僱外籍女移工兼差坐檯賣淫情事、未料轄區警方在例行臨檢勤務竟一次查獲20名越籍酒店妹陪酒。

▲▼市警局長李西河在12日凌晨時分前往北市中山區酒店參加臨檢勤務。(圖／記者邱中岳攝）

三名越女在台就讀大學，均在台北、新北市私立大學就讀、年齡平均僅20出頭外型亮麗、只要上班儼然成為酒店業者紅牌；警方查獲這批越南酒店妹時，20人瑟縮躲在酒店聯外逃生的樓梯間，警方並未查到她們陪酒賣淫事實，僅能就入台簽證與實際行為不符，多數以觸犯就業服務法函送勞動部進行裁罰。

另外涉嫌陪酒賣淫的3名越籍女大生，警方也會通知校方及教育部，讓教育部審核後進行裁罰，女大生將面臨3-15萬元罰鍰，若遭取消就學簽證將會被遣送回國、業者則可開罰15-75萬。


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