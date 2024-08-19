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社會 社會焦點 保障人權

快訊／抓到了！刺青男開槍轟警躲苗栗　警震撼彈攻堅躲衣櫃落網

記者楊永盛、劉人豪／苗栗報導

一名46歲何姓男子持有毒品及槍械，於8月11日時拒捕對新竹、桃園警方開槍，致楊梅分局員警背後中槍，專案小組8月18日見時機成熟，掌握何男於苗栗的租屋地點，由特勤員警強行破門投擲震撼彈行攻堅，順利將何男逮捕到案，全案依違反槍砲、毒品、偽造文書罪嫌及毒品通緝移送新竹地檢署偵辦。

▲▼ 。（圖／警方提供）

▲何男開槍打警察後逃逸，警18日逮到人。（圖／警方提供）

苗栗縣警察局刑警大隊於今年4月查獲何男持有毒品及槍械案，為溯源其毒品遂報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦，因為他隨身持槍習慣，也引發台中市警察局刑大鎖定，8月5日台中前往新竹市明湖路追緝何男時，何男朝警方開槍後逃逸。

8月11日，楊梅警方到新竹縣湖口工業區欲圍捕何男時，雙方短兵相接交火，陳姓偵查佐肩膀中彈送醫，搶救後無大礙，但何男四處逃逸。由於桃園、新竹縣市警方全面搜捕，沒有人敢收留何男，何透過女友協助，躲藏到苗栗縣竹南科學園區旁、大埔里一間出租套房。

何男逃亡過程中，為避免追捕風險槍不離身且上膛，不斷懸掛偽造車牌以規避查緝並不斷於周邊繞行，且躲藏處所停留時間不超過6小時。

▲▼ 通緝犯落網 。（圖／記者楊永盛攝）

▲何男依違反槍砲、毒品、偽造文書罪嫌及毒品通緝移送新竹地檢署偵辦。（圖／記者楊永盛攝）

專案小組掌握何男新的租屋地點，於8月18日見時機成熟，決定由特勤員警強行破門投擲震撼彈再行攻堅，警見何男女友外出買整隻烤雞返家，上前控制她後，持鑰匙開啟房門丟擲震撼彈，巨大爆裂聲光造成強力震懾效果，讓何男猝不及防拿取床邊之手槍，成功避免再次與警方對峙，順利將其逮捕到案，並起出作案用之改造手槍1支(含彈匣 1 個)、4 顆子彈、毒品海洛因 2.5 公克、安非他命 36.1 公克(同行友人持有)、偽造車牌 4 組等相關證物。

警方表示，何男身邊也查獲犯案的改造手槍、4發子彈，何男和女友身上也查獲少量安非他命毒品，為了逃逸警方「以車追人」，何男自網路購買了8面偽造車牌。全案依違反槍砲、毒品、偽造文書罪嫌及毒品通緝移送新竹地檢署偵辦。

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