獨／20越南妹酒店坐檯！專勤隊耍大牌　警「專車接友軍」才協查

記者張君豪／台北報導

北市中山警分局16日j晚間實施轄區特種營業場所臨檢，在轄內錦州街皇冠酒店發現店內多名小姐口音奇特，警詢後發現多名越南籍女子當晚在中山區酒店陪客賣淫，搜索該間酒店清查，總計發現20名越南籍小姐坐檯，明顯觸犯就業服務法、入出國移民法等規定，警方徹夜將20名越南籍小姐帶回，並請移民署台北專勤隊協助查驗身分，未料專勤隊卻以「人力不足」為由拒絕協助，最後警方只好派車到專勤隊商借相關設備、接專勤隊員到場協查。

▲圖為北市警方臨檢中山區酒店畫面，非本案報導畫面。(資料照，下同）

據了解，警方雖然有職權查緝非法打工外籍移工，但警界知情人士透露，警方的涉外資料庫更新周期較長，包含外籍移工入境紀錄、簽證申請日期、簽證補簽紀錄往往都非最新，是以警察查緝非法打工的外籍移工，往往會通知移民署外勤人員協助查驗身分，釐清是否涉及逾期打工、或者工作內容與申請來台目的不符等問題。

結果警方在中山區酒店內發現業者違法聘僱20名越南妹擔任坐檯陪酒小姐，已觸犯就業服務法得依法裁罰，當下通知移民署台北專勤隊後，卻遭專勤隊人員以「人力不足」為由，拒絕到場協助查核20名越南酒店妹。





但被帶回的越籍酒店妹簽證是否逾期、是否謊報他人證號，均需專勤隊涉外人士資料庫查詢比對才能釐清，若身分無法查驗，警方根本無法辦案，但專勤隊經警方多次催請，仍不願派人到場，據傳中山警方下達最後通牒「移民署專勤隊若不願協查，我們只能進行公務電話紀錄存證」。

最後直到北市警局外事科長親自致電移民署高層請求協助後，台北市專勤隊始願意配合協查酒店妹護照及簽證狀態。

更離譜的是，台北市專勤隊人員仍不願到場，僅願意接受警方傳真這批違法酒店妹的護照證號「協助查詢是否逾期或非法打工」，但因案件偵辦實務上，查詢資料須製作司法文件送交檢察機關，無法以口頭告知查詢結果作為移送准駁的依據，警方百般無奈下，只能派人開車到台北市專勤隊商借專勤隊的涉外人士資料庫、人臉辨識系統電腦、自行操作查詢，並專車接送移民署專勤隊員到場協查。

後經警方透過移民署資料庫查詢，發現其中有越籍酒店妹謊報他人證件企圖蒙混過關，經大半夜折騰後，警方釐清該批酒店妹中有6人逾期居留工作，其中1人謊報他人證號，依就業服務法、入出國移民法、偽造公文書等罪嫌移送法辦。



►獨／無能數位部慘遭創意私房打臉 駭客怒發動毀滅攻擊刪除網站

►獨／補習班負責人針孔偷拍「女高中生如廁」 被搜出上百影片墜樓亡

►「喪屍煙油」入侵台灣首曝光 可鏘到「身體對折」成夜店新寵

