　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／20越南妹酒店坐檯！專勤隊耍大牌　警「專車接友軍」才協查

記者張君豪／台北報導

北市中山警分局16日j晚間實施轄區特種營業場所臨檢，在轄內錦州街皇冠酒店發現店內多名小姐口音奇特，警詢後發現多名越南籍女子當晚在中山區酒店陪客賣淫，搜索該間酒店清查，總計發現20名越南籍小姐坐檯，明顯觸犯就業服務法、入出國移民法等規定，警方徹夜將20名越南籍小姐帶回，並請移民署台北專勤隊協助查驗身分，未料專勤隊卻以「人力不足」為由拒絕協助，最後警方只好派車到專勤隊商借相關設備、接專勤隊員到場協查。

▲▼市警局長李西河在12日凌晨時分前往北市中山區酒店參加臨檢勤務。(圖／記者邱中岳攝）

▲圖為北市警方臨檢中山區酒店畫面，非本案報導畫面。(資料照，下同）

據了解，警方雖然有職權查緝非法打工外籍移工，但警界知情人士透露，警方的涉外資料庫更新周期較長，包含外籍移工入境紀錄、簽證申請日期、簽證補簽紀錄往往都非最新，是以警察查緝非法打工的外籍移工，往往會通知移民署外勤人員協助查驗身分，釐清是否涉及逾期打工、或者工作內容與申請來台目的不符等問題。

結果警方在中山區酒店內發現業者違法聘僱20名越南妹擔任坐檯陪酒小姐，已觸犯就業服務法得依法裁罰，當下通知移民署台北專勤隊後，卻遭專勤隊人員以「人力不足」為由，拒絕到場協助查核20名越南酒店妹。

▲▼市警局長李西河（左）在12日凌晨時分前往北市中山區酒店參加臨檢勤務。(圖／記者邱中岳攝）

但被帶回的越籍酒店妹簽證是否逾期、是否謊報他人證號，均需專勤隊涉外人士資料庫查詢比對才能釐清，若身分無法查驗，警方根本無法辦案，但專勤隊經警方多次催請，仍不願派人到場，據傳中山警方下達最後通牒「移民署專勤隊若不願協查，我們只能進行公務電話紀錄存證」。

最後直到北市警局外事科長親自致電移民署高層請求協助後，台北市專勤隊始願意配合協查酒店妹護照及簽證狀態。

更離譜的是，台北市專勤隊人員仍不願到場，僅願意接受警方傳真這批違法酒店妹的護照證號「協助查詢是否逾期或非法打工」，但因案件偵辦實務上，查詢資料須製作司法文件送交檢察機關，無法以口頭告知查詢結果作為移送准駁的依據，警方百般無奈下，只能派人開車到台北市專勤隊商借專勤隊的涉外人士資料庫、人臉辨識系統電腦、自行操作查詢，並專車接送移民署專勤隊員到場協查。

後經警方透過移民署資料庫查詢，發現其中有越籍酒店妹謊報他人證件企圖蒙混過關，經大半夜折騰後，警方釐清該批酒店妹中有6人逾期居留工作，其中1人謊報他人證號，依就業服務法、入出國移民法、偽造公文書等罪嫌移送法辦。


►獨／無能數位部慘遭創意私房打臉　駭客怒發動毀滅攻擊刪除網站

►獨／補習班負責人針孔偷拍「女高中生如廁」　被搜出上百影片墜樓亡

►「喪屍煙油」入侵台灣首曝光　可鏘到「身體對折」成夜店新寵

ET快訊
快訊／28歲人妻「當街被擄」關嘉義某飯店　警先逮1嫌逼放人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／雲林深夜重大車禍！曳引車自撞翻覆3傷　駕駛受困無呼吸心跳

嘉縣畜牧場整片起火狂燒！200多頭羊「來不及逃」恐遭火烤

快訊／市議員點名奧運轉播空手套白狼　愛爾達怒「最大汙辱」提告

PTT帳號被盜「爆料李孟諺外遇」　台中警受理：介入偵辦

快訊／嘉義畜牧場嚴重火警！「整片建築陷火海」烈焰照亮夜空

男子福寶蚵道挖蛤蠣「沉入水中」　消防、海巡搜尋到天黑

快訊／苗栗28歲人妻「當街被擄」關嘉義某飯店　警先逮1嫌逼放人

彰化大火吞噬溫室工寮　百萬鹿角蕨燒沒了…剩下黑灰

25歲女離家失聯「中國科大墜樓亡」　家屬急打電話...卻是警察接起

快訊／中國科大驚傳墜樓　25歲女無呼吸心跳

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

拍美食影片門牙突掉落　正妹錯愕傻眼：怎麼辦

26歲美女乩童關公上身　霸氣騎馬遶境帥呆眾人

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

胡瓜酸謝忻阿翔玩投懷送抱　談兒子沒知名度：孫鵬羨慕

李洋憂身材變形摸肚「大家督促我」　林郁婷高EQ回應川普：包容不同聲音

東豐快工人遭壓4hrs尋獲！巨量鋼筋倒塌奪命　營建商封路不給拍

戴資穎擂台單挑林郁婷！　拳后「螃蟹拳」被反制笑翻

車開到一半車標飛走！直接到報廢廠買一塊XD

疑遭虐存活機率僅2% 女嬰命危...結紮母只生1個

快訊／雲林深夜重大車禍！曳引車自撞翻覆3傷　駕駛受困無呼吸心跳

嘉縣畜牧場整片起火狂燒！200多頭羊「來不及逃」恐遭火烤

快訊／市議員點名奧運轉播空手套白狼　愛爾達怒「最大汙辱」提告

PTT帳號被盜「爆料李孟諺外遇」　台中警受理：介入偵辦

快訊／嘉義畜牧場嚴重火警！「整片建築陷火海」烈焰照亮夜空

男子福寶蚵道挖蛤蠣「沉入水中」　消防、海巡搜尋到天黑

快訊／苗栗28歲人妻「當街被擄」關嘉義某飯店　警先逮1嫌逼放人

彰化大火吞噬溫室工寮　百萬鹿角蕨燒沒了…剩下黑灰

25歲女離家失聯「中國科大墜樓亡」　家屬急打電話...卻是警察接起

快訊／中國科大驚傳墜樓　25歲女無呼吸心跳

央行穩房市找「全體銀行」喝咖啡　警告不動產放款做太多

外國親戚要來！他求救什麼小吃「最代表台灣」　5項美食最多人點名

2024桃園閩南語說故事比賽即起受理報名　新增銀髮組參賽

嬰兒死亡率是台灣7倍　聯新國際醫療團隊深入尼泊爾山區人道援助

快訊／雲林深夜重大車禍！曳引車自撞翻覆3傷　駕駛受困無呼吸心跳

中原大學攜手木匠的家　室設系師生合力改善社區環境

嘉縣畜牧場整片起火狂燒！200多頭羊「來不及逃」恐遭火烤

歷時966天日夜輪班趕工　捷運綠線桃園段傳統圓隧道全數貫通

玉山塔塔加路況不佳　動員進行麟趾山手作步道維護

工藝中心深入全台30校園　推工藝手作課程陪伴年輕學生歡度暑假

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

社會熱門新聞

即／28歲人妻當街被擄關嘉義！警先逮1嫌逼放人

25歲女中國科大墜樓亡　家屬狂call卻是警察接起

7歲女童失足墜樓亡　來不及上國小

即／嘉義畜牧場嚴重火警！整片建築陷火海

工人遭鋼筋海壓死　東豐快停工挨罰30萬

苗栗女當街遭2黑衣男擄上車！夫隔一夜報警

彰化大火吞溫室　鹿角蕨燒沒了

即／7越南女大生酒店下海兼差！校園遍佈北部3縣市

被點名轉播空手套白狼　愛爾達要告了

即／雲林深夜重大車禍！曳引車自撞翻覆3傷　駕駛無呼吸心跳

即／苗栗7歲女童獨自在家15F墜下亡

即／高虹安貪污北檢提上訴　建請不要給王郁文緩刑

雙球快掉出！台中2女跑進百年名店開打

台中大貨車超載2噸　撞爛紅綠燈畫面曝

更多熱門

相關新聞

台中男超市吃零食遭勸　竟狂噴店員辣椒水

台中男超市吃零食遭勸　竟狂噴店員辣椒水

台中市黃姓男子昨（18）日凌晨於北區一家超市，多次違反店家規定在非飲食區食用買來的零食，經店員告知勸離，疑心生不滿，黃男又返回超市內，店員見狀上前關切，黃竟從懷中掏出辣椒水噴灑，導致店員眼睛刺痛、面部紅腫，送醫治療，警方偵訊後依社維法送辦。

人比鬼兇！北港朝天宮普渡　4千kg水果5分鐘搶光

人比鬼兇！北港朝天宮普渡　4千kg水果5分鐘搶光

獨／股房齊飆酒店生意超好！警抓3越籍女大生下海.

獨／股房齊飆酒店生意超好！警抓3越籍女大生下海.

即／北市內湖民宅地下室火警！

即／北市內湖民宅地下室火警！

送托才半個月！女嬰訪視前1天出事…市府曝：沒規定強制裝監視器

送托才半個月！女嬰訪視前1天出事…市府曝：沒規定強制裝監視器

關鍵字：

酒店越南籍涉賣淫專勤隊警方影音

讀者迴響

熱門新聞

即／28歲人妻當街被擄關嘉義！警先逮1嫌逼放人

2公司股票恐變壁紙！交不出財報遭公告停止買賣

25歲女中國科大墜樓亡　家屬狂call卻是警察接起

7歲女童失足墜樓亡　來不及上國小

即／嘉義畜牧場嚴重火警！整片建築陷火海

工人遭鋼筋海壓死　東豐快停工挨罰30萬

苗栗女當街遭2黑衣男擄上車！夫隔一夜報警

財長開金口！明年綜所稅免稅門檻曝光　單身年賺62.6萬不必繳

性平協會發聲譴責了：王陽明「做自己」　讓許多人無法「做自己」

彰化大火吞溫室　鹿角蕨燒沒了

即／7越南女大生酒店下海兼差！校園遍佈北部3縣市

《黑澀會》妖嬌奧運表演挨批「像牛肉場」道歉

前體育主播爆AI女神李珠珢「跟台灣球隊談好了」

被點名轉播空手套白狼　愛爾達要告了

網友深夜私訊逼瘋他　羅志祥不忍了「宣布重大決定」

更多

最夯影音

更多

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

拍美食影片門牙突掉落　正妹錯愕傻眼：怎麼辦

26歲美女乩童關公上身　霸氣騎馬遶境帥呆眾人

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

胡瓜酸謝忻阿翔玩投懷送抱　談兒子沒知名度：孫鵬羨慕

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面