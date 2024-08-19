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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳亭妃、林俊憲與謝龍介對比民調　藍議員委託成大調查結果曝

▲台南市長選舉民調，陳亭妃、林俊憲與謝龍介對比民調，陳亭妃領先林俊憲。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長選舉民調，陳亭妃、林俊憲與謝龍介對比民調，陳亭妃領先林俊憲。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國民黨台南市議員蔡育輝19日公布委由成功大學統計系調查陳亭妃、林俊憲與謝龍介台南市長選舉對比民調，若是由陳亭妃代表民進黨參選對決國民黨可能參選人謝龍介，陳亭妃以46.87％之支持率領先謝龍介之20.38％，林俊憲則以41.46％之支持率領先謝龍介之23.37％。

▲台南市長選舉民調，陳亭妃、林俊憲與謝龍介對比民調，陳亭妃領先林俊憲。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市升格直轄市後第五屆市長選舉將於2026年底舉行，雖然距投票尚有2年以上之時間，但下屆台南市長之相關新聞報導均已經以相當篇幅出現於各媒體，而民主進步黨早已浮現陳亭妃及林俊憲兩位主要參選人爭取提名。為瞭解2人與國民黨未來市長候選人之對比支持度，市議員蔡育輝特別委託國立成功大學調查統計研究室進行民意調查，以求確實掌握目前台南市選民意向，作為國民黨未來規劃競選策略之依據。

▲台南市長選舉民調，陳亭妃、林俊憲與謝龍介對比民調，陳亭妃領先林俊憲。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這項研究針對設籍於台南市之20歲以上有投票權之公民進行調查，且利用電腦輔助電話調查系統(CATIS)，採用電話訪問之方式進行，電話號碼樣本由成大民調中心台南市之住宅電話資料庫中隨機選出後，再以末兩碼隨機方式處理後構成樣本資料庫。電訪之進行時間為2024年8月9日至8月10日。這次訪問共獲得1085位符合上述條件之台南市具投票權公民受訪樣本之戶籍、年齡及性別比例。

▲台南市長選舉民調，陳亭妃、林俊憲與謝龍介對比民調，陳亭妃領先林俊憲。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市長選舉民調，陳亭妃、林俊憲與謝龍介對比民調，陳亭妃領先林俊憲。（圖／記者林東良翻攝，下同）

最後所得民調結果，若是由陳亭妃代表民進黨參選對決國民黨可能參選人謝龍介，陳亭妃以46.87％之支持率領先謝龍介之20.38％。若是由林俊憲代表民進黨參選對決國民黨可能參選人謝龍介，林俊憲僅以41.46％之支持率領先謝龍介之23.37％。

▲台南市長選舉民調，陳亭妃、林俊憲與謝龍介對比民調，陳亭妃領先林俊憲。（圖／記者林東良翻攝，下同）

蔡育輝議員表示，會委由成大做這一份民調，僅是希望藉由成大的公信力，來真正瞭解民進黨誰是國民黨最強對手？才能作為國民黨選戰規劃最佳依據，但昨天突然出現一份完全提不出正確民調時間，以及委託哪一個民調單位的「助選式民調」，很擔心國民黨會被誤導，因而搞錯方向，只有知己知彼才能百戰百勝，隨時修正步伐，也只有真正瞭解民進黨誰才是國民黨謝龍介的最強對手，才能讓國民黨規劃未來的正確選戰策略。

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