台南高雄輕軌不接軌　藍軍批捷運無基金財源成立文件不願空白授權

▲台南市議會國民黨團批捷運無基金財源成立文件，不願空白授權。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議會19日進行『新市地區鐵路立體化可行性研究』及『先進運輸系統紅線可行性研究』規劃成果同意案的聯席審查，市議會國民黨團指出，從來都沒有反對任何的地方建設，但市區發展輕軌，預算由700多億暴增到3000多億，如何籌措財源？財務報告都沒寫，基金如何成立？這根本是要議會空白授權。

市議會國民黨團指出，全市的預算大多用在捷運，嚴重邊緣化的溪北地區，土堤整治經費市府怎麼編列？溪北居民身家性命如何保障？

蔡淑惠表示，交通局將新市鐵路高架化，可行性評估交通黑暗期需5到10年，希望能解決附近5個平交道在上下班時間造成的交通堵塞狀況，可是看這座高架的設計圖非常陡峭，是否會造成用路人或駕駛人行車的危險性？新市大社排水，不得已新市鐵路無法地下化要高架化，就需要進行土地徵收，徵收款需10億，希望市府能爭取中央補助。

蔡育輝強調，他從不反對地方建設，民進黨護航說，水利建設跟交通建設不要混為一談，但預算資源分配的平正義何在？這次凱米颱風重創大新營地區，災民能申請到國賠嗎？市府今年起會編列搶救1百多條土堤整建的5百多億元預算嗎？交通局要做捷運、做鐵路高架財務可行性評估，如何籌措財源？財務報告何在？都沒寫，這根本是要議會空白授權。

蔡育輝說，全市預算都用在交通局，大新營地區八掌溪等土堤整建預算在哪裡？紅線財務報告是虧損，捷運就算數十年也不會賺錢，他們為何要同意？交通局說要成立基金來處理分年預算捷運部分，現在又說基金項目也包括鐵路高架化和路線延伸，營運相關法規至今都沒有，專戶基金裡面沒錢，這根本是偷渡！紅線跨座式單軌系統，高雄傳統鋼軌系統，單軌輕軌不接軌，台南高雄不連線，市府真要規畫紅線，不需要跟高雄好好協商嗎？

蔡宗豪表示，紅線跟高雄無法銜接，將改在嘉南大學轉車，市民非常關心這條線的規劃會不會延宕，若上路，上下車的民眾如何接駁，因為不是每個市民的家門口就有捷運站，若開車有停車空間嗎？還是接駁要靠微笑單車、徒步和公車，目前微笑單車合約500站已架設完畢，若站點不擴充難接駁，希望捷運周邊人行空間、微笑單車空間能好好規劃，航空站、奇美博物館的停車問題須正視，更希望未來紅線、藍線站點的建築，能學習台中，捷運站是一座座有日常節能指標和水資源指標的綠建築。