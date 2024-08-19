飆摩托艇「追撞民船」害2人拋飛落水亡　泰男星無照駕駛出事了

▲湄南河上發生船隻碰撞事故，造成2人身亡，肇事者竟是泰國知名男星。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

泰國知名男演員欽達奈（Chindanai）17日晚間在湄南河上駕駛摩托艇時，不慎追撞一艘長尾船，導致對方船上2人被拋飛落水，尋獲時已無生命跡象。儘管他並未酒駕，卻被發現沒有摩托艇的駕駛執照。

星洲網等外媒報導，北欖府救護中心晚間9時許接獲通報，欽達奈所載的17歲女友及41歲女友母親輕傷，但被追撞的64歲長尾船船夫及44歲女乘客墜河失蹤，隔日凌晨3時許才被尋獲遺體。

根據欽達奈說法，當晚一行共11人分別騎乘5輛摩托艇去吃晚餐，他準備送女友母女倆回家，不過當時天色昏暗，加上長尾船沒有任何燈光，儘管前方友人的摩托艇驚險閃開，自己卻來不及反應，才會猛撞上去。

長尾船被追撞時，女乘客丈夫及時抓住船體，逃過一劫。他回憶，自己與妻子渡河到一半，突然聽見機械聲逼近，接著就被猛撞。

根據附近碼頭的監視器畫面，案發當時摩托艇速度極快。儘管欽達奈體內未驗出酒精，但被警方發現，並未持有摩托艇駕駛執照。北欖府警察局局長已經下令徹查。