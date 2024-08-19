林郁婷遭川普歧視！政府靜悄悄　趙少康轟：賴清德不要只會蹭

▲總統賴清德接見拳擊國手林郁婷。（圖／翻攝自YouTube／賴清德）

記者郭運興／台北報導

美國共和黨總統參選人、前總統川普18日舉行造勢活動，卻在演說中暗諷「台灣拳后」林郁婷是變性人，更大酸「會將男性趕出女性運動」。對此，前中廣董事長趙少康今（19日）表示，面對川普胡言亂語，總統賴清德、行政院長卓榮泰、外交部一片靜悄悄，再度證明民進黨面對美國就是軟腳蝦。他認為，政府沒有第一時間駁斥錯誤訊息，可能導致積非成是，賴也要有總統的樣子，該當選手們的後盾，不要只會蹭。

趙少康於臉書表示，川普18日在造勢活動，公開汙衊我國奧運拳擊金牌選手林郁婷，雖然沒有點名，但是指涉性十足，川普除了批評林郁婷跟阿爾及利亞選手Imane Khelif是變性人，還說「應該將男性摒除於女性運動之外」。

趙少康批評，川普亂講話習慣了，跟民進黨凡事牽扯「抗中保台」一樣，川普極盡挑動美國人的民族主義，內政、經濟、外交都靠民族主義走偏鋒，激起群眾情緒來騙取選票。

趙少康認為，面對川普的胡言亂語，賴清德、卓榮泰跟外交部到現在一片靜悄悄，再度證明民進黨面對美國就是隻軟腳蝦，只會喪權辱國。

趙少康說，民進黨政治人物的專長就是蹭體育選手，奧運期間，賴清德在臉書發了24篇文章蹭選手，甚至還換了臉書封面，奧運落幕後，邀請選手到總統府、舉辦大遊行，各種「口頭致敬」。

趙少康再說，但當選手在國際遭受不公平待遇，民進黨政府過去的作法，是取消林郁婷去年3月世界錦標賽銅牌的國光獎章跟90萬獎金，而現在對川普的錯誤說法，官方也沒有在第一時間加以駁斥，可能導致積非成是。

最後，趙少康強調，賴清德要蹭選手可以，但要先有總統的樣子，以實際行動保護好台灣選手，當選手們的後盾。而自己也要對郁婷面對各種霸凌的高EQ表達敬意，她不只在拳擊場上用實力證明，更有一份包容與寬厚的善良，台灣女兒真是得人疼。

▼前中廣董事長趙少康。 （圖／記者屠惠剛攝）