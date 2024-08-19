川普諷林郁婷「變性人」　翁曉玲籲賴政府：拿出釋憲速度捍衛名譽

▲美國共和黨參選人、前總統川普（Donald Trump）暗指林郁婷是男性。（合成圖／路透）

記者郭運興／台北報導

美國共和黨參選人、前總統川普18日舉行造勢活動，卻在演說中暗諷「台灣拳后」林郁婷是變性人，更大酸「會將男性趕出女性運動」。對此，國民黨立委翁曉玲18日表示，譴責川普歧視林郁婷，這面金牌，不只代表個人，更是台灣之光，屬於中華民國。她呼籲，賴政府出來捍衛林郁婷名譽，拿出組成釋憲律師團的速度，幫助林郁婷提告，別讓台灣之光讓人糟蹋！

翁曉玲於臉書表示，美國前總統和當前共和黨籍總統候選人川普17日在賓州舉行造勢活動，再度影射巴黎奧運勇奪金的2位女子拳擊好手，我國的林郁婷和阿爾及利亞的克莉芙（Imane Khelif），說她們是變性人，質疑她們的性別。

翁曉玲表示，川普這番歧視林郁婷外型表現、汙衊名譽的發言已經不是第一次，他數度在公開場合批評本屆巴黎奧運女子拳擊比賽的公平性，完全不能接受奪金者，竟來自東方、看起來像小男生的台灣女生，而非他腦袋中所認知的西方歐美女性圖像。

翁曉玲認為，林郁婷是一個優秀的拳擊手，能一路過關斬將，最終贏得奧運金牌，想必靠的不只是認真努力，還有夠大氣，能夠包容流言蜚語。然而，大家要知道，今日林郁婷的這項金牌，已經不只是她個人的金牌，而是代表中華台北隊，更是台灣之光，屬於中華民國的金牌。

翁曉玲說，當我國選手受到外人欺侮的時候，政府難道不該出面捍衛這項榮譽嗎？賴總統、行政院、外交部、體育署、駐美代表處，怎麼捨得讓台灣之光林郁婷，受到川普和其他外國人士、團體三番兩次的汙辱？難道不該組個律師團捍衛郁婷和中華隊的名譽嗎？

最後，翁曉玲強調，請政府趕快拿出組成釋憲律師團的速度，組成跨國律師團隊幫助林郁婷提告、維護名譽，別讓台灣之光受盡委屈、讓人糟蹋！

▼國民黨立委翁曉玲。（圖／記者林敬旻攝）