監院重申不彈劾陳宗彥「無關顏色」　南檢資料到院後將依規定續處

▲陳宗彥。（圖／記者林東良翻攝）

記者皮心瑀／台北報導

行政院前發言人陳宗彥於任職台南市政府期間，涉嫌關說並接受酒店業者性招待，遭台南地檢署起訴，更建請法院從重量刑並依法宣告褫奪公權，也讓監察院當初對於該案不彈劾的決定遭到批評。對此，監察院19日再度發出聲明，強調監察委員依憲法獨立妥慎行使彈劾權，只問事實證據是否完足，無關顏色，並持續不斷關注案件辦理情形，南檢已偵查終結提起公訴，後續將俟該署資料到監察院後依規定續處。

有關陳宗彥彈劾不成立案，監察院指出，凡公務員經監察委員調查後，認為有違法或失職之行為者，經監察委員2人以上之提議向監察院提彈劾案，由提案委員外之監察委員9人以上之審查時，係就其彈劾案文及違失事證妥為審查，倘其案文、違失事證有欠具體、充分或其證據能力不足，審查委員投下反對票乃屬當然，陳宗彥彈劾案係屬證據能力不足。

至於有關通訊監察譯文係臺南地檢署偵辦他案所取得之內容，並非針對陳宗彥案件之監聽譯文，監察院為取得與陳宗彥相關之直接證據，函請臺南地檢署提供陳宗彥本人案件之監聽譯文，惟該署函復已重啟偵查而無法提供。因此，委員會決議，將調查所得於113年3月25日移請該署併辦見復，以釐清案情。

監察院強調，本院持續不斷關注案件辦理情形，經113年8月8日內政及族群、司法及獄政委員會第6屆第47次聯席會議決議，於同年8月12日再次發文請臺南地檢署於本案偵結後函復本院。嗣經媒體批露南檢於113年8月15日偵查終結提起公訴，後續將俟該署資料到院後依規定續處。

監察院指出，本院處理案件悉依憲法、監察法、監察法施行細則等規定行使職權，本於勿枉勿縱原則，審慎查察。本案後續仍將依相關規定依法處理。