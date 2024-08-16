　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／營建署貪官收賄百萬、4000顆蜆錠　監察院全票通過彈劾

▲中華民國監察院外觀。（圖／記者林敬旻攝）

▲監察院。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

改制前內政部營建署南區工程處前處長吳瑞安涉嫌收受廠商賄款、餽贈；又與利害關係人多次餐敘，均有違失，監察院今（16日）發布新聞稿，通過監委林文程、蘇麗瓊、賴振昌提案彈劾，全案移送懲戒法院審理。

內政部營建署組長張之明涉嫌透過國民黨立委鄭天財辦公室執行長張騰龍牽線，收受賄賂與不正飲宴等利益，護航廠商取得雲林綠電等標案，去年7月被台北地院裁定羈押禁見；檢、調後續偵查發現，張騰龍還涉及南部多起案件，橋頭地檢署10月31日約談吳瑞安和兩名涉嫌行賄的業者到案後，認為3人涉案情節重大，向法院聲請羈押獲准，同年底依貪污罪將吳等3人起訴。

被彈劾人吳瑞安於任職改制前內政部營建署南區工程處前處長期間，涉嫌收受廠商賄款新臺幣100萬元，及紅麴、蜆錠、有機白蝦、水果禮盒，合計市價約18萬元至20萬元；又與利害關係人多次餐敘，有違公務員服務法、採購人員倫理準則，及公務員廉政倫理規範相關規定，核有違失。監察院於今年8月6日13位審查委員全數審查通過監察委員林文程、蘇麗瓊、賴振昌提案，全案移送懲戒法院審理。

彈劾案文指出，被彈劾人於109年6月9日晚間，在餐廳收受廠商100萬元賄款，已於偵查中自白、認罪，業經臺灣橋頭地方檢察署起訴。另監察院詢問時，亦坦承收賄。被彈劾人除涉犯貪污治罪條例外，亦違反公務員服務法、採購人員倫理準則等規定，核有違失。

而被彈劾人與廠商及中間人等餐敘3至4次，皆由廠商或中間人買單，亦有單獨與廠商用餐，有違公務員服務法、採購人員倫理準則、公務員廉政倫理規範所定，不得參加與其職務有利害關係者之飲宴應酬、不當接觸及獲取其他不正利益之規定，核有違失。

彈劾案文指出，被彈劾人收受廠商贈送紅麴約40瓶，蜆錠3,000顆至4,000顆，白蝦20箱（一箱4盒，共80盒）及水果禮盒，合計市價約18萬元至20萬元之間，均未曾依規定簽報政風機構或長官，核有違失。

監院直言，被彈劾人上開所為，違反公務員服務法第6條、第7條、第22條第1款、採購人員倫理準則第7條第1款、第2款及公務員廉政倫理規範第4點、第5點第1項、第7點第1項、第8點第2項等規定，爰依憲法第97條第2項暨監察法第6條之規定提案彈劾，並移請懲戒法院審理，依法懲戒。

ET快訊
賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」
內湖女屋主南下奔喪　他無家可歸闖空門得手40萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民眾黨政治獻金風暴　黃國昌駁斥「訪美避風頭」：見縫插針大可不必

揭柯文哲保黃珊珊「2政治算計」　李永萍：留校察看把她架火上烤

被影射與柯「神秘會議」牽線京華城　應曉薇澄清：公開且有完整紀錄

宏都拉斯前副總統提跟台灣復交　外交部：持續關注！不預設前提

AIT「慶讚中元」燒美金紙錢！　入境隨俗綠色乖乖、啤酒端上供桌

火線人物／黃珊珊陷黨內外夾殺　柯文哲策略護珊「是機會也是考驗」

柯文哲因專制陷「假帳門」　前藍高層：政黨靠宮廷模式必出問題

柯文哲出席台南創業論壇！分享見解與未來展望　期許青年勇於創業

林郁婷奪金返故鄉鶯歌遊行　蘇巧慧同慶發5千海報秒被搶光

分析／藍「護柯打珊」盼得小草青睞　估民眾黨將因「3大案」自爆

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

行人過斑馬線遭「輾過腳跟」　痛到秒蹲下...駕駛0減速離開

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

香蕉戴帽見荔枝椿象卵　老婆驚呼：蛋孵化了...

花蓮老師地震緊抱幼童　用身體護住：太專業！

出國父母狂放閃到處親　2女兒被當腳架狂翻白眼

Lisa自曝「喝5杯會Twerk整晚」　抱怨被泳知忽略：根本不是我粉絲！

提醒溪流「白泡區」藏危機！　教練：穿救生衣都不一定浮起

Jisoo跟著瑟琪到SM練舞：很有趣！　虧在YG地下練習室「有點像老鼠」

民眾黨政治獻金風暴　黃國昌駁斥「訪美避風頭」：見縫插針大可不必

揭柯文哲保黃珊珊「2政治算計」　李永萍：留校察看把她架火上烤

被影射與柯「神秘會議」牽線京華城　應曉薇澄清：公開且有完整紀錄

宏都拉斯前副總統提跟台灣復交　外交部：持續關注！不預設前提

AIT「慶讚中元」燒美金紙錢！　入境隨俗綠色乖乖、啤酒端上供桌

火線人物／黃珊珊陷黨內外夾殺　柯文哲策略護珊「是機會也是考驗」

柯文哲因專制陷「假帳門」　前藍高層：政黨靠宮廷模式必出問題

柯文哲出席台南創業論壇！分享見解與未來展望　期許青年勇於創業

林郁婷奪金返故鄉鶯歌遊行　蘇巧慧同慶發5千海報秒被搶光

分析／藍「護柯打珊」盼得小草青睞　估民眾黨將因「3大案」自爆

演員高空走鋼索3秒摔落「趴地不動」　女主持人喊：不容易啊

超準！最喜歡哪個動物腳印？秒測你現階段的身心狀態

魔神仔再現？81歲阿公騎單車出門失蹤7天　離奇「躺泥中」被找到

小姑沒錢肖想買機車…公婆要兒媳幫出錢「長嫂如母」　她傻眼

星變美／伊能靜曝「一周蔬果飲食譜」　幫助排便超有感

快訊／台南民宅瓦斯氣爆火警　1人燒傷送醫

日本宣布尋求加入世界拳擊聯盟　但不退國際拳總

劉俊緯被156火球打中送醫　球團回報好消息：肋骨沒斷

陸2青年赴俄戰場助陣！同袍拍片曝被送前線當砲灰　僅存活一天

「誰來救我？」陸33歲保安值夜班猝死　生前曾在群組求救

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

政治熱門新聞

長榮桂冠被抵制　日飯店「沒中國人住」反創業績新高

火線人物／黃珊珊陷黨內外夾殺　柯文哲策略護珊

分析／坐等民眾黨自爆　藍「護柯打珊」盼得小草青睞　

考選部公布114年國考期程　預定辦理20項考試「皆須經考試院會決定」

政治獻金風暴　黃國昌駁訪美避風頭

揭柯文哲保黃珊珊「2政治算計」　李永萍：留校察看把她架火上烤

東岸商場法律戰「基市府4連勝」　謝國樑嘆：罷免早失去正當性

宏都拉斯前副總統提跟台灣復交　外交部：持續關注！不預設前提

被影射牽線京華城　應曉薇澄清

柯文哲因專制陷「假帳門」　前藍高層：政黨靠宮廷模式必出問題

AIT「慶讚中元」燒美金紙錢！　入境隨俗綠色乖乖、啤酒端上供桌

遭柯嗆「沒誠實申報」　藍再溫情喊話

柯文哲出席台南創業論壇　期許青年勇於創業

賴清德PO領養狗狗照　蔡英文：恭喜斑斑獲得「中分頭爸爸」

更多熱門

相關新聞

陳宗彥接受性招待遭南檢起訴　吳宗憲轟：監察院還在睡嗎？

陳宗彥接受性招待遭南檢起訴　吳宗憲轟：監察院還在睡嗎？

行政院前發言人陳宗彥於任職台南市政府期間，涉嫌關說並接受酒店業者性招待，昨遭台南地檢署起訴。國民黨立委吳宗憲怒批，「請問監察院還在睡嗎？還是又在上演裝睡的叫不醒？」近日南檢已經對陳宗彥的貪瀆案起訴了，反觀當初監察院對陳宗彥案的怠惰處理，再次揭示了監院在調查過程中的雙重標準與偏頗，淪為執政黨「東廠」已不是一天兩天，但他還是覺得痛心。

監院重啟彈劾陳宗彥程序？　原調查監委沒定見：根據相關規定處理

監院重啟彈劾陳宗彥程序？　原調查監委沒定見：根據相關規定處理

快訊／盧正被控殺人「已伏法24年」　調查報告三發現曝「冤案」

快訊／盧正被控殺人「已伏法24年」　調查報告三發現曝「冤案」

陳宗彥遭起訴仍任大公司董事！　藍轟：監察院成涉黃官員的遮羞布

陳宗彥遭起訴仍任大公司董事！　藍轟：監察院成涉黃官員的遮羞布

即／幼兒園狼師毛畯珅性侵6幼童　犯224罪一審判刑28年

即／幼兒園狼師毛畯珅性侵6幼童　犯224罪一審判刑28年

關鍵字：

貪污內政部監察院彈劾案吳瑞安

讀者迴響

熱門新聞

活潑嫩妹遭潛水教練侵犯！嚇到逃出墾丁民宿

「小時候打針都打屁股」為何消失？醫親吐3原因

明日雨最大！熱帶性低氣壓生成　對台影響曝

10大旅館營收「亮紅字」衰退16%　學者：年底恐有倒閉潮

豪雨下到發紫　圖看降雨熱區

劉俊緯被火球砸肋骨 葉總憂U23沒了

嘉義賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」

新崛江周末冷清　千人回憶20年前人擠人

基隆5月大女嬰「腦出血」癱軟　救活恐成植物人

快訊／台南民宅傳出氣爆火警　1燒傷

快訊／太魯閣號撞石頭損毀！元兇抓到了

台鐵遭毆打站務員手寫信曝：從未想過工作要自購密錄器

快訊／利特承認了！跟温昇豪、江宏傑開餐廳：9月再來　3天日期公開

媳婦不願守活寡...公公霸氣「我扛」！婆婆忍7年怒了

更多

最夯影音

更多

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

行人過斑馬線遭「輾過腳跟」　痛到秒蹲下...駕駛0減速離開

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

香蕉戴帽見荔枝椿象卵　老婆驚呼：蛋孵化了...

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面