遊沖繩注意！雲雀颱風明挾強風豪雨侵襲　朝南韓前進

▲颱風9號「雲雀」19日凌晨在宮古島海域一帶生成。（圖／日本國氣象廳）

記者羅翊宬／編譯

又有颱風生成了！今年第9號颱風「雲雀」今（19）日凌晨在日本沖繩宮古島海域生成，目前正以緩慢的速度持續向東北方前進，明（20）日恐將為沖繩本島帶來強風或豪雨，預計將朝韓半島（朝鮮半島）方向前進。

根據日媒《琉球新報》，今年第9號颱風「雲雀」於19日凌晨3時（台灣時間凌晨2時）在日本沖繩縣宮古島以南的海面升成，上午9時已行經至宮古島東北東方約80公里的海面上，持續以緩慢的速度向東北方前進，期觀測中心氣壓為1000百帕（ hPa）、中心附近最大風速為每秒18公尺、瞬間最大風速為每秒25公尺。

沖繩氣象台指出，颱風雲雀預計將於20日為沖繩本島帶來強風或豪雨，因此提醒當地必須注意土石流、淹水、河川氾濫、打雷、龍捲風、狂風等，至於海岸則必須注意強風、大浪、海水面上升。

報導指出，雲雀將維持颱風的強度，在東海（東中國海）持續向韓半島（朝鮮半島）的方向前進，預計19日晚間6時將會前進至久米島西北方約130公里處的海面，屆時沖繩本島會颳起強烈的南風，沿海可能會有暴風雨，預計19至20日的每小時降雨量，沖繩本島中南部和北部為30mm、久米島30mm等。

報導也提醒，隨著颱風生成，必須留意各家航空公司的航班是否會出現停飛、延後起飛、折返出發地等情況。