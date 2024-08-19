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六國海軍8艦太平洋集結！　聯合反彈道導彈演習

▲▼2024年太平洋龍（Pacific Dragon 2024）反彈道飛彈防禦演習。（圖／美國海軍）

▲太平洋龍演習。（圖／美國海軍）

記者黃聖庭／編譯

2024年太平洋龍（Pacific Dragon 2024）反彈道飛彈防禦演習，於7月29日至8月13日在夏威夷群島周邊海域展開，美國海軍、美國飛彈防禦局與多國海軍共同參與。

太平洋龍演習由美國第三艦隊主辦，每兩年舉行一次，進行實彈及模擬彈道導彈攔截與追蹤演練，加強提升盟友間整合防空及飛彈防禦能力。美軍第三艦隊司令韋德（John Wade）中將表示，「聯合飛彈防禦追蹤及實彈演練能強化各國軍隊間的熟練度，有助於維護海上安全。」

參與演習的盟國艦艇包括澳洲皇家海軍荷巴特級驅逐艦（HMAS Sydney, DDG 42）及E-7A預警機、義大利海軍迪雷韋爾級巡防艦（ITS Montecuccoli, P432）、日本海上自衛隊摩耶級護衛艦（JS Haguro, DDG 180）、南韓海軍世宗大王級驅逐艦（ROKS Yulgok Yi I, DDG 992）、荷蘭皇家海軍七省級巡防艦（HNLMS Tromp, F803）。

美軍方面則派出MQ-9無人機、2艘伯克級驅逐艦（USS Carl M. Levin, DDG 120、USS Kidd, DDG 100）、提康德羅加級飛彈巡洋艦（USS Shiloh, CG 67）以及P-8A巡邏機。
 

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