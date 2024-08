湖泊美景下竟暗藏未爆彈！　瑞士政府「懸賞186萬」求解方

▲瑞士軍方多年來一直將老舊彈藥扔進湖中,如今政府想要在不破壞生態環境的情況下將彈藥移出。(圖/Pixabay)



圖文/CTWANT

當過阿兵哥的人想必都聽過,在國內某些營區或湖底,埋藏大批軍事設備或彈藥的都市傳說;不過在擁有許多高山和湖泊國家的瑞士,當地軍方真的是這樣做,瑞士政府近期懸賞約186萬元新台幣,希望集思廣益,如何在安全且不破壞環境的前提下,移走湖底的大批老舊彈藥。

根據《英國廣播公司》(BBC)17日報導,瑞士國防部祭出5萬瑞士法郎,約186萬元台幣的獎金,徵求各界提供安全、環保的未爆彈回收方法,截止時間是2025年2月,並在2025年4月公布得獎名單。

根據報導,瑞士軍方過去把湖泊當成舊彈藥的傾倒地點,這種方法當初被認為是安全無虞的,像是在布里恩茨湖(lake Brienz)湖底有不少彈藥,琉森湖(Lake Lucerne)大概有3300噸彈藥;紐沙泰爾湖(Lake Neuchatel)大約有4500噸,除此之外,有些未爆彈甚至在水面下150至220公尺深處。

瑞士軍方把彈藥倒入湖內並非秘密,但近年輿論對當地軍方的這項舉動引發安全顧慮的討論,有學者就警告,軍方在彈藥扔下水前並未拆除引信,也就是這些彈藥恐有引爆的風險;另外就是彈藥中含有的各種重金屬和毒素成分,恐會對湖水和湖底土壤造成汙染,因此瑞士政府才打算重從湖中取出這些「未爆彈」。

