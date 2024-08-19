湖泊美景下竟暗藏未爆彈！　瑞士政府「懸賞186萬」求解方

▲瑞士軍方多年來一直將老舊彈藥扔進湖中，如今政府想要在不破壞生態環境的情況下將彈藥移出。（圖／Pixabay）



圖文／CTWANT

當過阿兵哥的人想必都聽過，在國內某些營區或湖底，埋藏大批軍事設備或彈藥的都市傳說；不過在擁有許多高山和湖泊國家的瑞士，當地軍方真的是這樣做，瑞士政府近期懸賞約186萬元新台幣，希望集思廣益，如何在安全且不破壞環境的前提下，移走湖底的大批老舊彈藥。

根據《英國廣播公司》（BBC）17日報導，瑞士國防部祭出5萬瑞士法郎，約186萬元台幣的獎金，徵求各界提供安全、環保的未爆彈回收方法，截止時間是2025年2月，並在2025年4月公布得獎名單。

根據報導，瑞士軍方過去把湖泊當成舊彈藥的傾倒地點，這種方法當初被認為是安全無虞的，像是在布里恩茨湖（lake Brienz）湖底有不少彈藥，琉森湖（Lake Lucerne）大概有3300噸彈藥；紐沙泰爾湖（Lake Neuchatel）大約有4500噸，除此之外，有些未爆彈甚至在水面下150至220公尺深處。

瑞士軍方把彈藥倒入湖內並非秘密，但近年輿論對當地軍方的這項舉動引發安全顧慮的討論，有學者就警告，軍方在彈藥扔下水前並未拆除引信，也就是這些彈藥恐有引爆的風險；另外就是彈藥中含有的各種重金屬和毒素成分，恐會對湖水和湖底土壤造成汙染，因此瑞士政府才打算重從湖中取出這些「未爆彈」。

Switzerland offers cash prize to get munitions out of lakes https://t.co/4KOEogs22b — BBC News (World) (@BBCWorld) August 17, 2024

報導稱，瑞士政府曾經在2005年評估過回收方案，但都很可能會重創、甚至毀滅湖泊的生態系統；因此瑞士國防部向外界懸賞，除了倒進湖裡的彈藥，隨著氣候變遷，數十年前高山訓練時留下的彈藥和實彈，近期也因為冰雪融化而重見天日。瑞士軍方稍早也證實，民眾在去年通報發現未爆彈的案件數，比起2022年增加了12%。

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