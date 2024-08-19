刺青男2度開槍襲警逃逸！女友幫買烤雞洩蹤跡　躲租屋處9hrs被逮

▲警丟煙霧彈攻堅，何男躲衣櫃內被抓到。（圖／警方提供）

記者楊永盛、劉人豪／苗栗報導

一名46歲何姓男子持有毒品及槍械，於8月5日以及11日時拒捕，對台中、新竹、桃園的警方開槍，專案小組8月18日掌握何男於苗栗的租屋地點，趁他女友外出時上前控制她，由特勤員警持鑰匙開啟房門丟擲震撼彈攻堅，順利將何男逮捕到案，何男當天早上6時租房，下午15時就被逮，全案依違反槍砲、毒品、偽造文書罪嫌及毒品通緝移送新竹地檢署偵辦。

苗栗縣警察局刑警大隊於今年4月查獲何男持有毒品及槍械案，因為他隨身持槍習慣，也遭台中市警察局刑大鎖定，8月5日台中前方新竹市明湖路追緝何男時，何男朝警方開槍後逃逸。8月12日凌晨，楊梅警方到新竹縣湖口工業區欲圍捕何男時，雙方短兵相接交火，陳姓偵查佐肩膀中彈送醫，搶救後無大礙，何男透過女友協助，躲藏到苗栗縣竹南科學園區旁、大埔里一間出租套房。

▲通緝犯躲在衣櫃內。（圖／警方提供）

專案小組掌握何男的租屋地點，於8月18日見時機成熟，決定由特勤員警強行破門投擲震撼彈再行攻堅，警見何男女友外出買整隻烤雞返家，上前控制她後，持鑰匙開啟房門丟擲震撼彈，讓何男來不及拿取床邊手槍，順利將其逮捕到案，並起出作案用之改造手槍1支(含彈匣 1 個)、4 顆子彈、毒品海洛因 2.5 公克、安非他命 36.1 公克(同行友人持有)、偽造車牌 4 組等相關證物。全案依違反槍砲、毒品、偽造文書罪嫌及毒品通緝移送新竹地檢署偵辦。





警方表示，何男身邊也查獲犯案的改造手槍、4發子彈，何男和女友身上也查獲少量安非他命毒品，為了逃逸警方「以車追人」，何男自網路購買了8面偽造車牌，逃亡過程中，為避免追捕風險槍不離身且上膛，不斷懸掛偽造車牌以規避查緝並不斷於周邊繞行，且躲藏處所停留時間不超過6小時。

▲何男依違反槍砲、毒品、偽造文書罪嫌及毒品通緝移送新竹地檢署偵辦。（圖／記者楊永盛攝）