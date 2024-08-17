狂追女鄰居！跟騷變態男挨告還寫信：感謝妳召喚我法院相見

▲林姓男子跟騷女鄰居，挨告又不出庭，被警察以通緝犯身分帶走。（示意圖／資料照）

記者郭玗潔／南投報導

南投一名49歲林姓男子愛慕女鄰居小琪(化名)，遭拒後仍持續騷擾，被告上法院後不到庭，反而特地到與小琪初次說話的大樹下回憶過往，寫信告訴小琪「感謝妳召喚我去法院相見」，最後被警察以通緝犯身分帶走，還寫信感嘆「不能經常在愛慕的人下班路上觀望著她」。全案經南投地院審理，依林男犯跟蹤騷擾罪，處拘役40日，可易科罰金4萬元。

判決指出，林男愛戀女鄰居小琪，雖已遭小琪拒絕，仍從2022年6月起騷擾了小琪1年多。林男除了在臉書發布小琪的自拍照說「前幾年編了一首歌…沒想到唱著這三個字_妳的名字，能如此心定神閒與快樂」，又將小琪自拍照設為手機桌布，截圖放上臉書說「情人節快樂」。

林男還於2023年1月15日時，將內有2000元的福袋放入小琪的機車車廂，附上小紙條說「小琪：新年快樂，平安健康」，同年5月20日再於臉書發布小琪站在排骨便當店前的照片，加註「520快樂」等語。

小琪不堪其擾，報警並將林男告上法院。林男不出庭，反而寫信放在小琪住處外的機車上，內容為「近兩次夢見妳，讓我又想起偷偷看著妳下班的過往，所以在有空之際走來看看。對不起，法院那天我沒去，倒是去了夜市停車場與妳初次說話的大樟樹下，也感謝妳召喚我去法院相見，或許這件事將是妳我永生的記憶，是我可以再與妳見面的美好回憶」。

林男拒絕出庭遭緝被警察帶走時，又寫了一封信給小琪說「沒去法院開庭，後來在尋職的路上被以通緝犯帶走，這才知道沒出庭是要被通緝的，也進而得知，不能經常性的在愛慕的人下班路上觀望著她，以前說以為看見妳，自己的心靈能得到一份安寧與幸福感，獨自暗戀就行了，現在或許連這樣也沒資格了吧！...」，這些信件都成騷擾鐵證，被小琪交給法庭。

法官檢視證據，認為林男因喜歡小琪，多次騷擾造成小琪心生畏怖，犯後雖坦承犯行，不過小琪無意調解，審酌林男無業、家境小康等情，依林男犯跟蹤騷擾罪，處拘役40日，可易科罰金4萬元。可上訴。