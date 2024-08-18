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屏東角頭「鴨頭」遭槍殺！告別式時間曝　警嚴陣以待防衝突

▲▼陳昫豪。（圖／翻攝臉書／南州 陳公館）

▲屏東角頭「鴨頭」陳昫豪15日中午遭人槍殺身亡。（圖／翻攝臉書／南州 陳公館）

地方中心／屏東報導

屏東角頭「鴨頭」陳昫豪15日在高雄左營遭槍殺，身中6槍傷重不治身亡，遺體相驗後由家屬帶回，送回屏東家鄉，告別式將於9月4日上午舉辦，東港警方目前加強巡邏勤務，出殯當天也將安排特別勤務嚴陣以待。

根據調查，陳昫豪15日中午11點多人在左營某桌遊店，沒想到才剛走出店門，就遭到埋伏在一旁的楊姓槍手開了6槍，傷重不治身亡。楊男犯案後主動投案，堅稱是50萬元賭債釀殺機，不過詳細犯案動機警方仍在釐清當中，檢方複訊後向法院聲請羈押，法官16日晚間裁准羈押禁見。

▲▼「鴨頭」遭狙殺今相驗！民代妻悲痛到場　白衣人撐傘護駕。（圖／地方中心攝）

▲「鴨頭」遭狙殺相驗，民代妻悲痛現身，犯罪被害人保護協會也派員到場協助。（圖／地方中心攝）

檢察官16日進行解剖複驗以及遺體X光，一大早現場就有白衣男子聚集，警方為防臨時有突發狀況，調動2分局出動約20名警力並配槍戒備。在陳昫豪的崁頂鄉代會主席妻子楊芷瑜到場後，白衣人也撐起傘幫忙「護駕」防止她被打擾，現場氣氛顯得相當緊繃，有肅殺之氣。

下午2點多，結束約5小時複驗之後，檢方同意家屬領回陳的遺體，隨後家屬辦理好行政程序後，終於將陳昫豪的遺體帶離開市殯，運回屏東家鄉。預定在9月4日上午舉辦告別式，據傳有不少道上弟兄及地方仕紳將參與，東港警方目前加強巡邏勤務，出殯當天安排特別勤務嚴陣以待。

▲▼左營槍擊 。（圖／民眾提供）

▲楊嫌開槍殺害「鴨頭」陳昫豪。（圖／民眾提供）

道上傳聞，陳早年追隨南部毒梟霸主林孝道，5年前林因走私毒品遭到逮捕，林遭起訴並判決入獄，陳男則因證據不足脫身，之後就接下林孝道的生意，「事業」愈做愈大。

陳昫豪的妻子是崁頂鄉鄉代會主席楊芷瑜，2022年宣誓就職時年僅28歲，寫下屏東縣內最年輕主席歷史。楊芷瑜在2022年以政治素人之姿首度參選，以11票全票當選主席，是應屆全縣最年輕鄉代主席外，也為該鄉首位女性鄉代主席。

▲▼狙殺屏東角頭「鴨頭」，楊姓槍手移送地檢。（圖／地方中心攝）

▲狙殺屏東角頭「鴨頭」的楊姓槍手。（圖／地方中心攝）

陳昫豪為人海派，作風也很敢衝，前年5月他曾前往東港鎮中正路，持長槍朝另一名屏東角頭仇家「檸檬」林姓男子住處掃射20多槍，再轉往林男公司開27槍，最後投案。陳因該案被判刑8年，案件上訴二審中。

而陳昫豪擔任宮廟廟主的父親去世後，他當時也斥資逾400萬元風光替父親送行，還動用勞斯萊斯20台、藍寶堅尼20台、阿法總裁座車型88台當禮車，甚至出動空拍機轉播告別儀式，前來送行的群眾多達2千人，場面相當浩大。

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