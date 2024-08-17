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社會 社會焦點 保障人權

「鴨頭」街頭遭6槍狙殺慘死　家屬可領犯罪被害補償最高180萬

▲▼「鴨頭」遭狙殺今相驗！民代妻悲痛到場　白衣人撐傘護駕。（圖／地方中心攝）

▲「鴨頭」遭狙殺相驗，民代妻悲痛現身，犯罪被害人保護協會也派員到場協助。（圖／地方中心攝）

地方中心／高雄報導

屏東角頭「鴨頭」陳昫豪15日在高雄當街被槍擊身亡，檢察官昨（16）日進行解剖複驗以及遺體X光，陳昫豪的崁頂鄉代會主席妻子楊芷瑜穿著全身黑，帶著幼子參加複驗，而犯罪被害人保護協會也現身殯儀館陪同家屬提供協助，並告知家屬相關權益及流程。根據規定家屬最高可獲得180萬的犯罪被害補償，國家支付補償金後，再向兇手求償。

這起槍擊事件發生在15日中午11點多，當時陳昫豪出現在左營區明華一路一家桌遊店，35歲的楊姓槍手已在外埋伏，等陳昫豪和4名小弟走出店外，楊姓槍手就尾隨上去，對著陳昫豪開了3槍後離去，但是在跑步過程中掉了彈夾，楊回頭去撿，同時懷疑陳昫豪還沒死，又繼續補開3槍，然後開著自己的白色轎車，前往轄區新莊派出所投案。

▲▼「鴨頭」遭狙殺今相驗！民代妻悲痛到場　白衣人撐傘護駕。（圖／地方中心攝）

▲「鴨頭」遭狙殺相驗，民代妻悲痛到場。（圖／地方中心攝）

據了解，「鴨頭」民代妻子楊芷瑜在案發時帶著小孩出國，得知噩耗後匆匆趕回台，昨日一早楊芷瑜穿著全身黑、戴著墨鏡口罩帶著小孩現身，跟隨檢方進行相驗流程，檢方相驗後也將大體發還給家屬，並運回屏東辦理相關後事。

昨天現身殯儀館的除了陳昫豪家屬外，犯罪被害人保護協會也派員前往協助，並與家屬討論、告知相關的權益和流程，犯保協會橋頭分會主任嚴冠儀表示，目前仍以配合家屬辦理後事為優先，未來將在高雄或屏東辦理申請，也將尊重家屬的意見，而根據犯罪被害人權益保障法規定，若陳的家屬申請通過，最高將可獲180萬補償金。

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