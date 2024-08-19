英國兒童財商領袖課程搶進台灣　國際化視野培養小小企業主

▲英國小小企業主財商領袖課程，透過互動式學習打開國際視野，幫助孩子們累積實力成為新時代的領導人才。（採訪撰稿／記者浦靖祤；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者浦靖祤／台北報導

「我的產品是Wow Watch，這隻錶可以用3D投影任何東西」，小朋友用流利的英文和老師討論創業計畫，化身小小企業主，準備登台秀創意，展現自己的創業計畫，每一位小朋友都發揮想像力，用心呈現屬於自己的產品設計概念。

隨著全球化和科技的快速發展，國際教育界越來越重視創新與創業精神的培養，有教育機構就引進了來自英國最有系統的財商領袖課程，教你怎麼當老闆，如何解決問題與培養創業家精神。參加課程的小朋友Lucas說，「在這堂課我學到開公司的程序，就是要先市場調查，看其他人都怎麼賣，如何設定價格，然後才會開始去製作跟設計，接著是市場行銷。通常會將產品讓人試用，再看看哪裡要改進，最後是才真正開始販售。」

▲▼小朋友在小小企業主品牌發表晚宴上，展現自己設計的創意商品概念。（圖／記者謝婷婷攝，下同）。



小朋友對於自己的創業構想，自信十足，讓家長刮目相看，Lucas媽媽分享「我看完他的整個成果發表之後，我發現原來他的腦袋中，有這麼多我沒想過的東西，其實剛剛有一點感動。我覺得MiniBoss跟傳統的一些教育模式比較不一樣的是，它比較多創意，可以開創小孩的思維。」

從找到問題、如何解決，再用創意設計出商品賣點，透過一系列的專業引導，教孩子落實腦中創意。小朋友上台發表台風穩健，暑期五天課程收穫滿滿。家長表示，「課程中他們會去聽蘋果創辦人的故事，會去聽馬斯克特斯拉的故事，從這些故事裡面，老師會請他們思考，有沒有想要幫助的人，我覺得這個出發點很棒。上完課我覺得最大的改變，是他變得非常有勇氣以及懂得珍惜。

▲▼來自英國的小小企業主財商領袖課程，學員不僅可以到各大企業參訪，還能與世界各國的小朋友一同學習。

透過互動課堂和國際交流，學生可以將理論知識轉化為實際應用，學院未來更計劃，將教育網絡拓展到全球更多國家。富比逗執行長歐怡君說明，「我們的課程中有大師論壇，我們會到台灣各個領域業界，精英的公司去參訪。除此之外，我們在國際上，會有很多的交流活動，小朋友會跟來自世界各地分校的小朋友，一起上台做一些分享，對小朋友來說，也是開創了自己一個新的格局。」

▲▼MiniBoss透過創新教學課程，培養小朋友的財商能力和國際競爭力。

規劃八年的系列課程，完成後就能拿到英國總部認證文憑，課程用雙語浸潤的方式，幫助孩子們累積實力，成為新時代的領導人才。

富比逗執行長歐怡君Mindy指出，「我們台灣很鼓勵中小企業發展，同時我們台灣這幾年在國際上，也是發光發熱，所以在台灣的一些企業主，一定會很希望我們的下一代，有能力去傳承他們辛苦打下的江山。當然現在AI的科技進步，這個世界一直在改變，我們除了希望孩子有能力傳承，也希望他有能力創新，這是我們期盼為台灣教育界帶來的改變。

MiniBoss透過創新教學、專業的課程引導和國際化的互動交流，在學校課本之外，培養孩子們面對挑戰的勇氣。也為教育的未來趨勢，奠定了新的標準。

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