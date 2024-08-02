找到熱情創造不同日常！　雲嘉南分署邀請網紅艾琳分享創業心法

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，2日在新營區舉辦「名人講座」，邀請到YouTuber、自媒體大學社群經營導師艾琳分享創業歷程及心得。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，2日在新營區舉辦「名人講座」，邀請到YouTuber、自媒體大學社群經營導師艾琳分享創業歷程及心得。

艾琳經營頻道「艾琳的日常」7年，創造破億流量、50萬名粉絲追蹤，並擴大事業版圖，開創數位行銷、聯誼旅行等業務，從拿自拍棒到撐起一片天，不吝透露成功秘訣，台下160位民眾點頭如搗蒜，互動氣氛熱絡。

艾琳自國立台灣大學畢業後，在大型科技公司任職，負責海外行銷業務，有感於「打工人」調薪有限，決定拿手機拍攝在韓國生活的大小事，一台手機、一支自拍棒就開始第一支YT影片，不到一千天就快速累積高流量，越拍越有心得，也看到自媒體創業的潛力，毅然離職專心經營YT頻道，全力投入自媒體。

「只要願意行動，任何人都可以在5G數位時代發光發熱，打造第二人生！」本名黃楮茗的艾琳是自媒體創業家，人生蛻變重生，始於一根自拍棒，她則趣喻這是「魔法棒」，大家都可以擁有，差別在於你要讓它只是一根平凡的棒子，還是能挖掘自己無限潛能的魔法棒。

「以終為始，決定好目標，就勇往直前去做。」艾琳沒有相關背景，從零開始、邊做邊學，用整整一年的時間嘗試拍片，破釜沉舟也踏穩成功的步伐，她說「保持好奇心與愛分享是關鍵！想要做什麼就去做，不用擔心別人眼光，因為只有勇敢踏出一步，才能看見不同風景。」她也鼓勵在場民眾勇於嘗試，才能知道結果，光用想的沒有用。

艾琳目前擔任自媒體大學經營導師，除了指導多家企業建立公司YT頻道的戰略，也幫助個人藉由經營自媒體，開啟人生不一樣的機會。

雲嘉南分署長劉邦棟也親臨現場聆聽講座，「有願就有力，去做就對了」他表示透過成功案例分享，能讓民眾了解不同類型職場的面向與核心價值，分署也會持續邀請各行業頂尖達人分享職涯歷程，希望藉由他們打拼奮鬥的過程，帶給現場民眾不同的視野及啟發，而勞動部為協助女性、中高齡者及設籍離島居民順利取得創業資金，推動「微型創業鳳凰計畫」，協助發展微型企業、創造就業機會。

雲嘉南分署並提供「微型創業鳳凰貸款」，緩解創業初期資金上的壓力，最高額度200萬元，不僅免保人、免擔保、低利率，享有前2年免利息，還有免費的創業課程及顧問諮詢輔導陪伴機制，協助創業者穩健經營，帶領創業頭家向圓夢路程邁進。

劉邦棟同時也不忘呼籲，民眾若是對未來職涯感到迷惘，南分署各就業中心有免費提供職涯探索、諮詢輔導、履歷健檢、模擬面試，甚至是職業訓練及就業媒合、創業輔導等一條龍式服務，詳情可洽轄內各就業中心或撥免付費專線0800-777-888洽詢。