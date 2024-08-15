副業收入「有望超過正職」該離職創業嗎？一票支持：可以賭

▲副業該升級為正職嗎？（示意圖／取自Unsplash）

記者曾筠淇／綜合報導

現在有越來越多人會經營副業，想讓收入再多一些。近日就有網友發文表示，他現職工作的收入雖可以養活自己，但也沒辦法賺得更多，而幾年前，他就開始經營社群和網購，如今收入有可能超過正職薪水，他應該讓副業升級成正職嗎？貼文曝光後，引發討論。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「副業應該升級成正職嗎」為標題發文，提到他現職工作的收入還算可以，能夠養活自己，但也無法賺更多。他透露，自己前幾年因為興趣關係，開始經營社群和網購事業，如今生意算是不錯。

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經過評估，原PO透露自己未來若全心全力接單，扣除成本後的收入，是有機會高出正職薪水不少的，因此就猶豫是不是要把副業升級成正職？但他也說，雖然這前景看似不錯，但他實在沒勇氣創業，很擔心最終的結果不如預期。

▲不少網友都覺得可以試試看。（示意圖／取自xFrame）

貼文曝光後，不少網友都表示，「等你副業超過正職收入就能考慮了」、「副業高過正職並持續兩年，則可以考慮」、「覺得副業會賺更多當然就全力衝副業」、「如果你的預估是沒錯的，副業的收入可以超過正業，那覺得不妨可以試一試」、「你這情況我覺得可以賭啦」。

還有網友回應，「很多油土伯從副業變成正業」、「如果一開始是做興趣的，得思考全身心投入後，是不是還能保有那樣的熱情」、「身邊見過很多你這樣的例子，結果有好有壞，但跨出去才有改變人生的機會」、「人生的確可創一次業看看，但不要全丟，建議還是採保守制，不要太衝，留個老本」、「你正職是什麼很難找的工作嗎？如果不是，副業失敗再回來找類似或是同等薪水的工作成本也不高的話，那就可以專職副業試試」。

也有網友建議，「這個很吃你的產品吧？建議找熟悉市場的人評估」。