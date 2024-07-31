「創業1行業」很難倒閉！全場狂點頭：肯做月入6位數

▲原PO認為，創業水電行很好賺。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「水電創業是不是很難失敗？」一名網友直呼，幾乎沒聽過水電行老闆跑路的負面事件，而家裡附近的水電行也活得超久，因此讓他頗為心動改行創業，好奇大家怎麼看？文章引發網友點頭直呼，「肯做願意做用心做，月入6位數不是問題」、「能創業都是出師+穩定客源了！」

一名網友在PTT表示，從以前到現在，他鮮少聽到「水電行老闆跑路」的新聞，反而還聽說水電材料行平均壽命41年，顯見這行業非常有市場。

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對此，原PO也實際觀察一番，確實家裡附近的水電行都屹立不搖，讓他認真開始思考「484該轉水電了？」

文章曝光後，網友也紛紛點頭，「肯做願意做用心做，月入6位數不是問題」、「學徒時期要待得住啊」、「能創業都是出師+穩定客源了」、「能hold得住案場工班肯跟你走，基本上創業就是這樣子」、「水電肯做都不會太糟，但勞力付出不是每個人都做得到」、「是真的不太會倒」。

也有人直呼，「修機車也是，冷氣師傅也是」、「跟牙醫一樣，永遠有需求」、「周圍有朋友水電跟裝潢木工，一致都說木工比較好」、「我家裝潢的木工開BMW520，水電只是開個ALTIS，可以選的話選木工比較賺」。

但有內行解釋，「水電除了要乙級室內配線+乙級水管配管，這兩個基本外，還要稍微會活電活水作業，畢竟很多時候是到現場才知道狀況，現場不會讓你先斷電+斷水施工。水電爸爸有一集活電換透天電錶，因為台電沒辦法為了一戶要換電表然後將全區都斷電，然後水電還要稍微會打牆+泥做，水電最幹的是換馬桶+清糞管，所以還是好好讀書找工作最好」。