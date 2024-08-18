搭捷運「他驚見1舉動」有教養！全場爆共鳴：撞到有夠痛

▲捷運宣導，後背包民眾可改成手提。（示意圖／記者賴文萱攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少通勤族埋怨，車廂人擠人時，後背包猶如凶器！一名網友透露，若看到有乘客把背包挪到胸前或手提，都會讓他大讚有教養。該文引發千名網友爆共鳴，「他們可能不知道自己的背包是凶器，被撞到有夠痛」、「我真的被撞過或卡住動不得好多次了！」

一名網友在《Threads》表示，搭捷運時，每當看到有乘客主動把背包拿下來，或是改背胸前的舉動，總會讓他大讚「真的太有教養了！」

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討論文曝光後，引來一票網友怒噴，「背後背包的人，很常忽略自己是背後背包，尤其是站在走道上的乘客，我真的被撞過或卡住動不得好多次了」、「在溫哥華通勤常常客滿，如果沒把背包換到前面背或是拿在手上，會被糾正或是瞪爆」、「他們可能不知道自己的背包是兇器，被撞到有夠痛」、「搭公車時被後背包硬刷過去，會忍不住瞪那人的後腦勺」、「搭公車時，左右兩邊都有站人，一邊有背包，一邊沒背包，被要求借過的都是沒背背包的，背後背包的好像都不關他們的事」、「很多人都會背很重、體積又大、塞很滿的背包後背，我們這種156cm小個兒，常常被撞得鼻青臉腫的」。

有苦主也抱怨，「最氣的是，後背包還插著一支超長自動傘，被敲到真的會噴髒話」、「另一種是紮馬尾、留長髮，會在擁擠車廂中甩頭、後撥長髮的人，殊不知站在他們後面或左右的人被『打』到...會痛痛的」、「還有...會乖乖等車裡的人下完之後才上車的人（超暈）」。

但也有人認為，「可是...背後面可以避免被貼著，我覺得後背包可以隔一個安全距離」、「上下班時間，我會拿下來，如果車廂沒什麼人，我還是會背著啦」。

事實上，捷運站內或是車廂裡，都會張貼「後背包改用手提」的宣導插圖，以避免擋住上下車空間，呼籲乘客們能養成搭車好習慣。