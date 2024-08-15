枕頭要唸ㄓㄣˇ「ㄊㄡ˙」！他愣：學的都變了　留言一片吵翻

▲枕頭的注音與原PO認知不同。（圖／翻攝自路上觀察學院）

記者鄺郁庭／綜合報導

有網友搭捷運的時候，看到車廂門上貼著三麗鷗的貼紙，上面印著Hello Kitty（凱蒂貓）和蛋黃哥一起躺在床上，一旁還有「枕頭 pillow」的字樣。其中，吸引原PO注意的是枕頭的注音，標註為ㄓㄣˇ「ㄊㄡ˙」而非「ㄊㄡˊ」，令他一愣「現在孩子們學的注音都變更了」，引發話題。

該位網友在「路上觀察學院」貼出照片，只見可愛的圖案右上方印著「枕頭 pillow」的字樣，「枕頭」兩字旁邊還有標註注音，「ㄓㄣˇ ㄊㄡ˙」。不過，這樣的讀音似乎與原PO認知的不同，他不禁在文中表示，「現在孩子們學的注音都變更了。」

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不過，貼文一出，就有許多人紛紛搖頭，「一直都是這個…」、「印象中這個注音都沒改過，但大家都不會這樣唸，像（蛤蜊）的音其實跟（隔離）音是一樣，但大家不會這樣唸」、「一堆字的發音都是早早就定在那，是大家在使用上完全沒照著走，要求正音還要該該叫」、「發音是對的，只是台灣習慣發二聲ㄊㄡˊ」、「從來沒改過，但是台灣人好像就是不會用輕聲。」

還有網友打趣，「『金桃』選我正解」、「如果想聽正確的念法請去看巧虎，他的對話都是按照字典發音的喔」、「考試別寫錯就好」、「等你學到『蛤蜊』跟『牛仔褲』會更崩潰」、「還好吧？一開始學是唸枕頭，後來變成枕頭。問了一下朋友，他們是唸枕頭，所以後面也跟著都唸枕頭」、「總之我都念IKEA。」