妹子搭捷運身旁有空位「做工阿伯突道歉」！她鼻酸：快哭了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有妹子日前在Threads分享，她搭捷運時，旁邊剛好有個座位，就有一位看起來像是做工的阿伯過來，「他就跟我道歉說，他很髒剛剛工作完，不好意思，他還順便稱讚我的指甲很漂亮」，一番話聽得她很鼻酸，「希望大家不要用其他眼光看待任何人，每個工作都是辛苦的」，引發話題。

女網友在貼文中描述，她在捷運上看見一位像是做工的阿伯，看到她旁邊有一個位置，就主動跟她道歉，稱自己剛工作完，很髒很不好意思，還順便稱讚她的指甲很漂亮，令原PO直呼「我都快哭了，希望大家不要用其他眼光看待任何人，每個工作都是辛苦的。」

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貼文一出，吸引其他網友討論，紛紛認可不論是什麼工作，每個人都應該得到尊重，「至少有禮貌就不討厭」、「真的，每個行業都很辛苦，每個行業每個人都值得被尊重！」「這些工人比一些穿著西裝筆挺的人更像人」、「下次可以告訴他，你跟我一樣都是在工作的人而已，快坐下吧！」

還有人表示，「每次看到能在烈日下工作的工人們都很佩服，因為自家就是工程起家，我爸到現在是老闆了，還天天早8跟工班一起上班、颱風天出門救災」、「真的每個工作都不容易」、「辛苦錢不容易，心疼。」