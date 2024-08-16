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在廁所拉肚子！補妝妹嫌臭「知道我們在這還拉」　她委屈大哭

▲▼馬桶,廁所。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲原PO拉肚子被嫌臭。示意圖，與本文無關。（圖／取自WUNDERSTOCK）

網搜小組／曾筠淇報導

「廁所不是給人上的嗎？肚子痛拉肚子怎麼了？」一名網友發文表示，日前她因為突然肚子痛，就去捷運廁所拉肚子，然而她才上到一半，就聽到外面的女生批她沒水準，嫌臭、嫌髒、嫌噁心，讓她不敢出去。貼文曝光後，引發討論。

女網友在「匿名公社」上發文表示，她在下班回家途中，因為肚子痛，於是進入捷運站的洗手間拉肚子。她進入洗手間時，看見4名女生正在鏡子前面聊天補妝，但她當時沒有多想，就直接走進廁所裡面。

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「拉肚子本來就很難沒聲音。」原PO才上到一半，就聽到那4名女生大聲的議論，「明知道我們在補妝還在這裡拉肚子？臭死了，髒死了，噁心死了」，甚至還討論起原PO的長相，並一陣狂笑。

▲▼日男連偷18座馬桶，被警察封為「馬桶之神」。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲原PO不解自己為何要被嘲笑。示意圖，與本文無關。（圖／取自PAKUTASO）

原PO當下被嚇到不敢走出廁所，擔心這些女生在外面等著拍她，「我也不知道過了多久才有勇氣走出廁所。」回到家後，她實在無法控制自己的情緒，便崩潰大哭，「廁所不是給人上的嗎？肚子痛拉肚子怎麼了？為什麼這樣也要被嘲笑和歧視？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「她們這種素質也只配聞你的屎味，還補啥妝」、「應該走出去大聲說，怎麼樣啊？香不香啊，猜猜看我昨天吃什麼啊」、「你應該大大方方的走出去，看見她們就說：廁所不是大便的地方嗎？難道是吃飯的地方啊」。

也有網友分享，「分享小撇步拉的當下先按沖水鍵一次，第二階段拉完就可以後續動作了。若是拉一次性就在拉完立刻沖水，不要等擦完再沖，就不怕味道太重了」、「我在外面上廁所時都會先按沖水，然後再大號。因為怕尷尬」。

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